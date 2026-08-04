Nawada News: नाग पंचमी : भक्ति और श्रद्धा के साथ हुई शिव-नाग की पूजा

शाम को विभिन्न मंदिरों में विशेष आरती और भजन-कीर्तन का आयोजन भी किया गया। सुबह से ही नवादा के प्रसिद्ध शोभनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर परिसर स्थित शिव मंदिर सहित ग्रामीण इलाकों के विभिन्न देवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और फूल-माला के साथ भगवान भोलेनाथ और नाग देवता का अभिषेक कर रहे हैं। विशेष रूप से महिलाओं और नवविवाहिताओं में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोक परंपरा के अनुसार, नाग देव को दूध, लावा यानी धान की खील, मकई का लावा और विशेष रूप से तैयार किया गया प्रसाद अर्पित किया जा रहा है। ​ग्रामीण इलाकों में आज के दिन घरों के मुख्य द्वार पर गोबर, नीम के पत्ते या रोली-चंदन से नाग देव की आकृति बनाकर उनकी विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने की परंपरा का निर्वहन किया गया। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सर्पदंश का भय समाप्त होता है और सुख-समृद्धि का वास होता है। हालांकि नीम का पत्ता शहरी क्षेत्रों में भी लोगों ने घरों में लगाया। ​सोमवार का रहा नाग पंचमी पर दुर्लभ शुभ संयोग इस वर्ष की नाग पंचमी बेहद खास और फलदायी मानी जा रही है। इसका मुख्य कारण नाग पंचमी का सावन के सोमवार के दिन पड़ना है। शहर के ज्योतिषाचार्य पंडित धर्मेन्द्र झा ने बताया कि सावन का सोमवार और नाग पंचमी का यह दुर्लभ संयोग शिव और नाग देव-दोनों की एक साथ असीम कृपा पाने के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। ​इसके साथ ही, आज के दिन कई अन्य शुभ योगों का निर्माण हो रहा था। ​रवि योग व सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से पूजा का फल कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिनकी कुंडली में राहु-केतु जनित कालसर्प दोष या पितृ दोष है, उनके लिए आज सोमवार को की गई पूजा और नाग देव का अभिषेक इस दोष के प्रभाव को शांत करने वाला साबित होने वाला है। -------------- इनसेट पारंपरिक तरीके से मनाई गई नाग पंचमी वारिसलीगंज/कौआकोल, निसं/एसं। वारिसलीगंज और कौआकोल प्रखंड में सोमवार को उल्लासपूर्ण वातावरण में नाग पंचमी मनाया गया। इस दौरान लोगों ने मौसमी फलों यथा आम और पका हुआ कटहल के साथ विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को खाकर खुशियां मनाई। अहले सुबह लोग नाग देवता समेत किसी भी विषैले जीव से रक्षा को लेकर पूजा अर्चना की गई। प्रसाद के रूप में नाग देवता को दूध एवं धान का लावा चढ़ाया गया। अपने घरों की साफ सफाई के बाद नीम की पत्तियों से घरों को सजाया। वहीं कौआकोल प्रखंड क्षेत्र में भी नागपंचमी का पर्व श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही घरों और मंदिरों में पूजा-अर्चना का दौर शुरू हो गया। महिलाओं ने नाग देवता की विधि-विधान से पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और खुशहाली की कामना की। (नवादा से राजेश मंझवेकर)