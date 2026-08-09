Nawada News: अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों का बनाएं अपार कार्ड
Nawada News: प्रखण्ड संसाधन केंद्र पकरीबरावां में शनिवार को विभिन्न विद्यालयों के प्रधानों की बैठक हुई। बैठक में अपार आईडी बनाने, एफआरएस रजिस्ट्रेशन, और विद्यालयों में पौधा लगाने के उपायों पर चर्चा की गई। सभी शिक्षकों को पाठ टीका बनाने और पंजियों को अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए।
Nawada News: प्रखण्ड संसाधन केंद्र पकरीबरावां में शनिवार को विभिन्न विद्यालयों के प्रधानों की बैठक हुई। बैठक दो शिफ्टों में हुई।
बैठक की प्रक्रिया
प्रथम शिफ्ट में प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों एवं द्वितीय शिफ्ट में मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक की गई। बीईओ राहुल रंजन ने अपार आईडी बनाने पर जोर दिया। कहा कि सभी बच्चों का अपार आईडी बनना जरूरी है। कहा गया कि जिन बच्चों का आधार बनने में परेशानी हो रही है। उनके अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों का आधार बनवाने में सहयोग करें। बच्चों के एफआरएस के लिए रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया। कहा गया कि एफआरएस में पकरीबरावां काफी पीछे है। बीईओ ने कहा कि जिस विद्यालय का स्थिति ठीक नहीं रहेगा, वहां के प्रधान से शोकॉज किया जाएगा।
शिक्षकों का निर्देश
सभी शिक्षकों को प्रशस्त एप्प डाऊनलोड कर उसमें रजिस्ट्रेशन करना एवं उसके सभी वीडियो को देखना है। एक पेड़ मां के नाम के तहत प्रत्येक विद्यालय में अधिक से अधिक पौधे लगाने हैं। बताया गया कि प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में 10 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एनआईओएस से डीएलएड कर कार्यरत शिक्षकों की सूची मांगी गई। टेट नहीं करने वाले शिक्षकों की सूची की मांग की गई। बिना प्रस्वीकृति वाले निजी विद्यालयों की जानकारी देने को कहा गया। सभी शिक्षकों को पाठ टीका का संधारण करने को कहा गया। पाठ टीका बनाकर ही शिक्षक वर्गकक्ष में जाएंगे। सभी शिक्षकों को पाठ टीका बनाना जरूरी है। निपुण पंजी होना जरूरी है। बाल पंजी अपडेट रहना चाहिए। भंडार पंजी, रोकड़ पंजी सहित अन्य पंजियों का अद्यतन रहना जरूरी है। इस अवसर पर सुबोध कुमार, प्रभात कुमार प्रभाकर, नागेंद्र प्रसाद, डॉ.गुलाम दस्तगीर खान, राजकुमार, राजेश कुमार पासवान, नवीन कुमार, संतोष कुमार, गणेश चौहान, मिलन कुमार, किरण कुमारी, फरहत जहां सहित अन्य उपस्थित थे। (पकरीबरावां से निज संवाददाता)
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