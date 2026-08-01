Nawada News: पांच डॉक्टरों समेत 10 पर एफआईआर, पांच कर्मी भेजे गए जेल

Nawada News: नवादा में अवैध रूप से बिना निबंधन के हॉस्पिटल व नर्सिंग होम के संचालन मामले में बड़ी कार्रवाई की गयी है। पांच चिकित्सकों समेत 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। पांच कर्मियों को जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच के लिए गठित की गई टीम ने छापेमारी के दौरान कई हॉस्पिटल को सील किया।

Nawada News: नवादा में अवैध रूप से बिना निबंधन के हॉस्पिटल व नर्सिंग होम के संचालन मामले में बड़ी कार्रवाई की गयी है। पांच चिकित्सकों समेत 10 लोगों पर मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। वहीं पांच कर्मियों को जेल भेज दिया गया। नवादा सदर प्रखंड की प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा 30 जुलाई की देर शाम नगर थाने में दर्ज मामले में 10 लोगों को नामजद किया गया है। सभी चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी संबंधित हॉस्पिटल व नर्सिंग होम में कार्यरत बताये जाते हैं।

मामले की गतिविधियाँ इनके अलावा इन संस्थानों के रजिस्टर्ड सभी चिकित्सक भी मामले में आरोपित बनाये गये हैं। 30 जुलाई को दर्ज नगर थाना कांड संख्या-786/26 में इन सभी के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं में आपराधिक न्यायभंग (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट), छल, जालसाजी, दूसरों के जीवन अथवा व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करना तथा हत्या के प्रयास के आरोप लगाये गये हैं। पूरा मामला गुरुवार की शाम शहर में अवैध रूप से चल रहे 06 हॉस्पिटल व नर्सिंग होम में छापेमारी से जुड़ा है। नवादा के डीएम रविप्रकाश के निर्देश पर सदर एसडीएम अमित अनुराग के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा छापेमारी की गयी थी। दो नर्सिंग होम आरोग्यम हॉस्पिटल, हरिश्चंद्र स्टेडियम व डॉ. रविकेयर हॉस्पिटल, हरिश्चंद्र स्टेडियम को मौके पर सील कर दिया गया था। जबकि एक महिला समेत छह कर्मियों को मौके से हिरासत में लिया गया था। इनमें से एक महिला को एएनएम का प्रमाण पत्र दिखाये जाने पर छोड़ दिया गया। जबकि पांच कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बनाये गये नामजद, कर्मी भेजे गये जेल मामले में नामजद 10 आरोपितों में पांच चिकित्सक हैं। चिकित्सकों में डॉ. गिशु श्वेता प्रबंधक एवं चिकित्सक ऐन्जल मैटरनिटी हॉस्पिटल, डॉ. आरपी गुप्ता प्रबंधक एवं चिकित्सक अमृत हॉस्पिटल, डॉ. नीरज कुमार चौधरी एवं डॉ. नवनीत कुमार चौधरी एंड गिरजा ट्रामा सेंटर व डॉ. प्रह्लाद कुमार जनजीवन इमरजेंसी शामिल हैं। वहीं कर्मियों में पंकज कुमार आरोग्यम हॉस्पिटल, रविशंकर कुमार व राजकरण डॉ. रवि केयर हॉस्पिटल, सन्नी कुमार उर्फ रंजन कुमार चौधरी एंड गिरजा ट्रामा सेंटर तथा अजय प्रसाद सिंह जनजीवन इमरजेंसी शामिल हैं। सभी पांच कर्मियों को जेल भेज दिया गया।

निबंधन की स्थिति बिना निबंधन के संचालित थे नर्सिंग होम टीम द्वारा शहर के छह हॉस्पिटल व नर्सिंग होम में छापेमारी की गयी। इनमें आरोग्यम हॉस्पिटल हरिश्चंद्र स्टेडियम, डॉ. रवि केयर हॉस्पिटल हरिश्चंद्र स्टेडियम, ऐन्जल मैटरनिटी हॉस्पिटल पुरानी जेल रोड, अमृत हॉस्पिटल पुरानी जेल रोड, चौधरी एंड गिरजा ट्रामा सेंटर पुरानी जेल रोड व जनजीवन इमरजेंसी पुरानी जेल रोड शामिल हैं। अधिकांश हॉस्पिटल व नर्सिंग होम बिना निबंधन के संचालित पाये गये। साथ ही इनमें से कई संस्थानों में स्त्री रोग विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ (एनेस्थीसियोलॉजिस्ट), सर्जन व विशेषज्ञ की अनुपस्थिति में ओटी का संचालन करते हुए पाया गया। संस्थानों द्वारा अग्निशमन प्रमाण पत्र व जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं दिखया गया। कई अस्पतालों में बिना फार्मासिस्ट के दवा की बिक्री करते हुए पाया गया। आरोग्यम हॉस्पिटल के प्रबंधक पर बिना किसी प्रबंधन के संचालन कर मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है। प्रसव के दौरान एक महिला के बच्चे की मृत्यु का भी आरोप है। वहीं रविकेयर में मौजूद महिला मरीज ने बताया कि उसका प्रसव विशेषज्ञ की अनुपस्थिति में कराया गया। अधिकांश में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पाया गया। प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त परिपेक्ष्य में बिना निबंधन कराये तथा बिना किसी भी तरह के प्रबंधन के अवैध रूप से चलाये जा रहे अस्पताल के प्रबंधक/चिकित्सक पर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया।

जांच समिति की गठित लगातार शिकायतों के आलोक में छापेमारी जिले के विभिन्न अस्पतालों व नर्सिंग होम में लगातार महिला व बच्चों की मौत की मिल रही शिकायतों के आलोक में डीएम द्वारा एक कमेटी का गठन कर जांच कराया गया। एसडीएम अमित अनुराग के नेतृत्व में गठित कमेटी में सदर एसडीपीओ-01 हुलाश कुमार, टाउन एसएचओ उमाशंकर सिंह व बीडीओ सदर के अलावा मेडिकल ऑफिसर को शामिल किया गया। एसडीएम ने कहा कि इस प्रकार की जांच की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जांच के बाद विभिन्न चिकित्सा संस्थानों व प्रबंधनों में हड़कम्प का माहौल बना है। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)