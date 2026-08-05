Nawada News: रोह पीएचसी में चार साल से एक्स-रे की सुविधा नहीं

Nawada News: रोह। रोह पीएचसी में करीब चार साल से एक्स-रे की सुविधा नहीं है। लिहाजा जरूरत पड़ने पर मरीज को निजी सेंटर पर रुपए खर्च कर एक्स-रे करवाना पड़ रहा है। पूर्व में पीपीपी मोड पर पीएचसी में एक्स-रे की सुविधा थी। जिससे गरीब परिवार के मरीजों को काफी सहूलियत होती थी। लेकिन वर्तमान में यह सुविधा नहीं रहने से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को जेब ढीली करनी पड़ रही है। लोगों को एक्स-रे कराने के लिए निजी संस्थानों का सहारा लेना पड़ रहा है। मरीजों को नवादा शहर समेत दूसरे स्थानों पर जाने की मजबूरी बनी हुई है। लोगों ने सिविल सर्जन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए रोह पीएचसी में एक्स-रे की सुविधा बहाल कराने की मांग की है, ताकि लोगों को सहूलियत हो सके।