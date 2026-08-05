Nawada News: जेवर साफ करने के बहाने लाखों के आभूषण लेकर ठग फरार
Nawada News: सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर गांव में जेवर साफ करने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। एक ठग ने पूजा कुमारी से उसके सभी आभूषण लेकर फरार हो गया। आरोपी ने भरोसे में लेकर उसे झांसा दिया और सोने-चांदी के आभूषण चमकाने का वादा किया। पुलिस को सूचित करने की अपील की गई है।
Nawada News: जेवर साफ करने के नाम पर ठगी का एक मामला सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर गांव से सामने आया है। मंगलवार को एक शातिर ठग बैजनाथपुर निवासी शंकर कुमार के घर पहुंचा और जेवर चमकाने का झांसा देकर शंकर कुमार की पत्नी पूजा कुमारी से सभी आभूषण ले लिए। कुछ ही देर बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है। पीड़िता पूजा कुमारी के मुताबिक खुद को जेवर साफ करने वाला बताकर एक युवक घर पहुंचा। उसने भरोसे में लेकर कहा कि वह पुराने सोने-चांदी के आभूषणों को बिल्कुल नया जैसा चमका देगा। वह उसके झांसे में आ गई और अपने सभी जेवर उसे सौंप दिए। कुछ देर बाद आरोपित किसी बहाने से वहां से निकल गया। काफी देर तक उसके वापस नहीं आने पर परिवार को ठगी का एहसास हुआ। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आरोपी लाखों रुपये मूल्य के जेवर लेकर फरार हो चुका था। आस पड़ोस के लोगों को सूचना मिलते ही पीड़ित महिला के घर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ-साथ आरोपी की पहचान में जुट गई है।
सुरक्षा उपायवार्ड सदस्य सतरंजन कुमार ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर बिना पहचान और सत्यापन के भरोसा न करें। यदि कोई घर आकर जेवर साफ करने या किसी अन्य बहाने से कीमती सामान मांगता है, तो तुरंत सतर्क रहें और आवश्यकता पड़ने पर अपने स्थानीय थाना की पुलिस को सूचना दें। (मेसकौर से रविन्द्र कुमार सिन्हा)
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