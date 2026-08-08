Nawada News: आज से हर शनिवार हाफ डे चलेंगे सभी सरकारी स्कूल
Nawada News: जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और बच्चों के लिए अच्छी खबर है। शनिवार से सरकारी स्कूलों का संचालन हाफ डे किया जाएगा। कक्षाएं सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ही संचालित होंगी। इसके बाद विद्यार्थियों की छुट्टी हो जाएगी।
Nawada News: जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और बच्चों के लिए अच्छी खबर है। शनिवार से सरकारी स्कूलों का संचालन हाफ डे किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सरकारी स्कूलों के संचालन समय में आंशिक संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है।
नया आदेश
इसके अनुसार अब सोमवार से शुक्रवार तक स्कूलों का संचालन पहले की तरह सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा, जबकि शनिवार को स्कूल हाफ डे चलेगा और सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ही कक्षाएं संचालित होंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक इस संबंध में आदेश जारी कर डीईओ आदि को निर्देश जारी किया है।
पूर्व निर्धारित गतिविधियां
शनिवार को वर्ग एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए पूर्व निर्धारित गतिविधियां निर्धारित समयावधि के भीतर ही संचालित की जाएंगी। जबकि शनिवार को दोपहर 12:00 बजे से 12:40 बजे तक एमडीएम का संचालन किया जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों की छुट्टी हो जाएगी।
उच्च विद्यालयों में संचालन
जबकि हाई व इंटर स्कूलो में भी शनिवार को दोपहर 1:00 बजे तक ही अध्यापन कार्य एवं अन्य निर्धारित गतिविधियां संचालित होंगी। शिक्षक-शिक्षिकाएं विद्यार्थियों की छुट्टी के बाद अगले दिन एवं अगले सप्ताह की पाठ योजना तैयार करने, मूल्यांकन कार्य तथा अन्य शैक्षणिक कार्य पूरा करने के बाद ही स्कूल से प्रस्थान करेंगे। (नवादा से शशि भूषण पाठक)
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