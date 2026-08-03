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Nawada News: रजौली में डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: रजौली के विद्यार्थियों के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज अभी भी सपना बना हुआ है। भूमि न मिलने के कारण कॉलेज का निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिसका अनुमानित लागत 13 करोड़ 57 लाख है। इससे दस हजार छात्रों को उच्च शिक्षा पाने में परेशानी हो रही है।

Nawada News: रजौली में डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं

Nawada News: रजौली के विद्यार्थियों के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज अभी भी सपना बना हुआ है। कॉलेज के लिए जमीन नहीं मिलने से अभी तक भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। बिहार राज्य आधारभूत संरचना निगम के नवादा के कार्यपालक अभियंता सतीश प्रसाद तथा सहायक अभियंता अजय कुमार ने बताया कि रजौली के टॉल टैक्स के पास कृषि विभाग की जमीन पर डिग्री कॉलेज के लिए भवन निर्माण का कार्य किया जाना था। जिसे कृषि विभाग ने रुकवा दिया। उन्होंने बताया कि 13 करोड़ 57 लाख की लागत से डिग्री कॉलेज के भवन का निर्माण किया जाना था। कृषि विभाग की ओर से एनओसी नहीं मिलने के कारण भवन निर्माण का कार्य अटका पड़ा हुआ है। गौरतलब है कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कॉलेज भवन के निर्माण का शिलान्यास किया था। पर तकनीकी कारणों के कारण अभी तक इसा पर काम शुरू नहीं हो सका है। सरकारी डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए भूमि पूजन अक्टूबर 2025 में किया गया था। हालांकि इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया जारी है।

डिग्री कॉलेज से अनुमंडल के 10 हजार छात्र होंगे लाभान्वित

रजौली में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के खुलने से अनुमंडल के करीब दस हजार छात्रों को उच्च शिक्षा पाने में आसानी होगी। प्रस्तावित डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक भवन के अलावा प्राचार्य कक्ष,पुस्तकालय, कॉमन रूम, वाचनालय, सभा भवन आदि का निर्माण किया जाना था, पर अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो सका है। फिलहाल रजौली में केवल एक निजी डिग्री कॉलेज संचालित है, जिससे छात्रों को महंगी शिक्षा व सीमित सुविधाओं के कारण परेशानी झेलनी पड़ती है। सरकारी कॉलेज खुलने से सिरदला, मेसकौर, अकबरपुर और गोविंदपुर सहित आसपास के प्रखंडों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी सहूलियत होगी। कॉलेज परिसर में अत्याधुनिक लैब, समृद्ध पुस्तकालय, होम साइंस के लिए किचन लैब, खेल मैदान तथा आकर्षक पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और विषयगत शिक्षा के साथ बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलता।

छात्रों को बाहर दाखिला लेने की मजबूरी

रजौली में सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना अभी तक नहीं होने से छात्रों को स्नातक की पढ़ाई करने के लिए अनुमंडल से बाहर जाना पड़ता है। खासकर छात्राओं को उच्च शिक्षा पाने में काफी परेशानी होती है। विद्यार्थियों को स्नातक की पढ़ाई के लिए नवादा या हिसुआ जाने की विवशता है। (नवादा से शशि भूषण पाठक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रजौली में सरकारी डिग्री कॉलेज का निर्माण कब शुरू होगा?
भवन निर्माण का कार्य भूमि न मिल पाने के कारण अभी तक शुरू नहीं हो सका है।
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