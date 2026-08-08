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Nawada News: जिले में छह साल में लगाए गए 24.5 लाख पौधे, फिर भी 23.4 फीसदी पर ही ठहरा हरित आवरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: नवादा जिले में हरित आवरण बढ़ाने के लिए वन विभाग ने पिछले छह वर्षों में करीब 24 लाख 50 हजार पौधे लगाए हैं। हालांकि, जिले का वन क्षेत्र 23.4 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ है। पौधरोपण के साथ-साथ सड़क निर्माण और विकास परियोजनाओं के कारण पेड़ों की कटाई भी हो रही है।

Nawada News: जिले में छह साल में लगाए गए 24.5 लाख पौधे, फिर भी 23.4 फीसदी पर ही ठहरा हरित आवरण

Nawada News: नवादा जिले में हरित आवरण बढ़ाने, प्राकृतिक वनों का संरक्षण करने तथा अवकृष्ट (क्षतिग्रस्त) वन क्षेत्रों को फिर से हरा-भरा बनाने के उद्देश्य से वन विभाग ने पिछले छह वर्षों में करीब 24 लाख 50 हजार पौधे लगाए हैं। इसके बावजूद जिले का वन क्षेत्र 23.4 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ सका है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जितनी तेजी से पौधरोपण हो रहा है, लगभग उसी अनुपात में सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई भी हो रही है। इसके अलावा जनसंख्या दबाव व जैविक दबाव भी हरित आवरण नहीं बढ़ने के पीछे महत्वर्पूण कारण बताया जाता है। जिसके कारण प्रति वर्ष लाखों पौधे लगाने के बाद भी जिले का कुल हरित आवरण लगभग स्थिर बना हुआ है।

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सामान्य प्रश्न

नवादा जिले में पिछले छह वर्षों में कितने पौधे लगाए गए हैं?
नवादा जिले में पिछले छह वर्षों में करीब 24 लाख 50 हजार पौधे लगाए गए हैं।
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