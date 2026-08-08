Nawada News: जिले में छह साल में लगाए गए 24.5 लाख पौधे, फिर भी 23.4 फीसदी पर ही ठहरा हरित आवरण
Nawada News: नवादा जिले में हरित आवरण बढ़ाने के लिए वन विभाग ने पिछले छह वर्षों में करीब 24 लाख 50 हजार पौधे लगाए हैं। हालांकि, जिले का वन क्षेत्र 23.4 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ है। पौधरोपण के साथ-साथ सड़क निर्माण और विकास परियोजनाओं के कारण पेड़ों की कटाई भी हो रही है।
Nawada News: नवादा जिले में हरित आवरण बढ़ाने, प्राकृतिक वनों का संरक्षण करने तथा अवकृष्ट (क्षतिग्रस्त) वन क्षेत्रों को फिर से हरा-भरा बनाने के उद्देश्य से वन विभाग ने पिछले छह वर्षों में करीब 24 लाख 50 हजार पौधे लगाए हैं। इसके बावजूद जिले का वन क्षेत्र 23.4 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ सका है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जितनी तेजी से पौधरोपण हो रहा है, लगभग उसी अनुपात में सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई भी हो रही है। इसके अलावा जनसंख्या दबाव व जैविक दबाव भी हरित आवरण नहीं बढ़ने के पीछे महत्वर्पूण कारण बताया जाता है। जिसके कारण प्रति वर्ष लाखों पौधे लगाने के बाद भी जिले का कुल हरित आवरण लगभग स्थिर बना हुआ है।
वर्जन
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।