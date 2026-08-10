Nawada News: पौधरोपण में गड़बड़ी के लगे थे आरोप, टीम ने की थी जांच

Nawada News: नवादा के कौआकोल वन क्षेत्र में वर्ष 2020 में पौधरोपण से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। आरटीआई कार्यकर्ता ने शिकायत की थी कि कार्य कागजों पर पूरा दिखाया गया, जबकि धरातल पर कुछ नहीं हुआ। आरोप था कि पौधरोपण मानकों के अनुसार नहीं हुए और शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को जेल जाना पड़ा।

Nawada News: नवादा के कौआकोल वन क्षेत्र में वर्ष 2020 के दौरान पौधरोपण एवं उससे जुड़े टैचप (ट्रेंच कम माउंड प्लांटेशन) कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे। कौआकोल के एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा एक रिपोर्ट सार्वजनिक कर तत्कालीन वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (आरओएफ/रेंजर) पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी और लाखों रुपये के गबन के आरोप लगाए गए थे।

कागजों पर पूरा काम शिकायत में कहा गया था कि कई स्थानों पर कार्य केवल कागजों पर पूरा दिखाया गया, जबकि धरातल पर योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन नहीं हुआ। शिकायत के अनुसार कौआकोल के सेखोदेवरा जंगल से पनसलवा तक टैचप कार्य में लाखों रुपये के गबन का आरोप लगाया गया था।

मानकों के अनुरूप पौधरोपण नहीं वहीं भंवरकोल, मछंदरा, पचम्बा और रानीगदर क्षेत्रों में बिना निर्धारित मानकों के पौधरोपण कर योजना की राशि के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया गया था। शिकायत में यह भी कहा गया था कि निर्धारित संख्या की तुलना में काफी कम पौधे लगाए गए। शिकायतकर्ता ने तत्कालीन डीएफओ पर भी कथित मिलीभगत का आरोप लगाया था। आरोप था कि अनियमितताओं को छिपाने के उद्देश्य से सेवानिवृत्ति के बाद भी तत्कालीन रेंजर को कई माह तक कौआकोल का प्रभार दिए रखा गया और बाद में उन्हें अनुबंध पर पुनः उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया।

22 जून को टीम ने की थी जांच तथाकथित मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के निर्देश पर विभागीय जांच समिति गठित की गई थी। विभागीय अभिलेखों के अनुसार अपर मुख्य वन संरक्षक सह नोडल पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित जांच समिति ने 22 जून 2020 को कौआकोल वन क्षेत्र के कृषक महाविद्यालय धेवधा, पकरीबरावां तथा कौआकोल क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया था। हालांकि जांच के बाद उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और न ही विभाग की ओर से किसी कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी सामने आई।

जेल जाना पड़ा था दोनों को शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। इसके बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों एवं तत्कालीन मंत्री को लिखित शिकायत भेजी, जिसके बाद जांच समिति गठित हुई। आरोप यह भी रहा कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठाने के बाद उन्हें और उनके पिता को वर्ष 2020 में एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाद में इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया गया। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)