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Nawada News: बेटे की हत्या करने के बाद हथियार लेकर फरार हुआ पिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: कादिरगंज थाना क्षेत्र के बाजार मोहल्ले में बेटे आजाद की हत्या के बाद पिता सुधीर गोस्वामी फरार हो गया। पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना से मोहल्ले में दहशत है और परिजनों में मातम छाया हुआ है। परिवार में आर्थिक तंगी और झगड़ों की बात भी सामने आई है।

Nawada News: बेटे की हत्या करने के बाद हथियार लेकर फरार हुआ पिता

Nawada News: कादिरगंज थाना क्षेत्र के अंदर बाजार मोहल्ले में बेटे आजाद की हत्या के बाद आरोपित पिता सुधीर गोस्वामी हथियार लेकर फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में दहशत और शोक का माहौल है।

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घटना का स्थान

वहीं घटना की सूचना मिलते ही कादिरगंज थानाध्यक्ष अवध किशोर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को बुलाया। टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने समेत अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव का अन्वीक्षण रिपोर्ट तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घटना के बाद परिवार और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल डायल-112 और कादिरगंज थाने की पुलिस को सूचना दी गई। गंभीर रूप से घायल बच्चे को पुलिस व आसपास के लोगों की मदद से आनन-फानन में नवादा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

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परिवार का आर्थिक हाल

घूमकर करते थे सिंदूर-टिकली की फेरी बताया जाता है कि आरोपित सुधीर गोस्वामी और उसकी पत्नी गांव-गांव घूमकर सिंदूर, टिकली तथा महिलाओं के श्रृंगार का सामान बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक आर्थिक तंगी के साथ-साथ पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। चर्चा यह भी है कि आरोपित अपनी पत्नी पर बात-बात पर शक करता था, जिसके कारण घर में आए दिन झगड़ा होता था।

परिवार में मातम

एकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम आजाद परिवार का एकलौता पुत्र था। उसकी तीन बहनें हैं। बेटे की मौत के बाद मां गहरे सदमे में है और बार-बार बेसुध हो जा रही है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है और घटना को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश व दुख है। कादिरगंज थानाध्यक्ष के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का प्रतीत होता है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। आरोपित की गिरफ्तारी के बाद घटना के कारणों का और स्पष्ट खुलासा होने की संभावना है। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)

सामान्य प्रश्न

इस हत्या के पीछे क्या कारण बताया जा रहा है?
कादिरगंज थानाध्यक्ष के मुताबिक प्रथम दृष्टा मामला पारिवारिक विवाद का प्रतीत होता है।
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