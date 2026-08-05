Nawada News: बेटे की हत्या के आरोपित पिता को पुलिस ने पांच घंटे में दबोचा

Nawada News: कादिरगंज थाना क्षेत्र में छह वर्षीय बच्चे आजाद कुमार की बर्बर हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पिता सुधीर गोस्वामी को छह घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। पत्नी के आरोप के बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया। आरोपी ने बच्चे की गर्दन पर धारदार हथियार से कई बार हमला किया था।

Nawada News: जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र के अंदर बाजार मोहल्ले में छह वर्षीय मासूम पुत्र की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित पिता को घटना के महज पांच घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और मानवीय आसूचना की मदद से आरोपित को सोमवार की दोपहर बाद करीब 3:30 बजे कादिरगंज बाजार स्थित देवी स्थान के समीप से दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान कादिरगंज थाना क्षेत्र के अंदर बाजार निवासी 37 वर्षीय सुधीर गोस्वामी के रूप में की गयी है। वह स्व. मथुरा गोस्वामी का बेटा बताया जाता है। आरोपित पिता पर अपने एकलौते पुत्र आजाद कुमार (06) की धारदार हथियार (पसुली) से गर्दन रेतकर हत्या कर देने का आरोप है। घटना सोमवार की सुबह करीब 10:30 बजे कादिरगंज अंदर बाजार स्थित उसके घर के आगे की बतायी जाती है।

पत्नी ने दर्ज कराई हत्या की प्राथमिकी इस मामले में मृतक की मां मुन्नी देवी के बयान पर कादिरगंज थाने में पति सुधीर गोस्वामी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में 03 अगस्त 2026 को बीएनएस की धारा 103 (01) के तहत कादिरगंज थाना कांड संख्या-171/26 दर्ज की है। वादिनी के मुताबिक घटना के वक्त वह उसकी हत्या के इरादे से आया था। हत्या की साजिश के तहत वह एक थैले में कंबल के अंदर धारदार हथियार (पसली) छुपाकर पत्नी की हत्या की नीयत से आया था। परंतु उसी समय उसकी मां वहां पहुंच गई, जिससे वह अपनी योजना को अंजाम नहीं दे सका। पत्नी का आरोप है कि जब वह बच गयी तो गुस्से में आगबबूला आरोपित ने घर के बाहर खड़े अपने एकलौते पुत्र आज़ाद कुमार पर हमला कर दिया। उसने बच्चे की गर्दन पर धारदार हथियार से लगातार कई वार किए। इस दौरान उसने पत्नी से कहा, इसी पर गर्व करती हो, तो इसे ही खत्म कर देता हूं। इसके बाद वह पत्नी तथा अन्य बच्चों को मारने के लिए दौड़ा। परंतु उसकी पत्नी ने ईंट फेंककर उसे मारा। जिसके बाद वह हथियार लेकर भाग निकला। गंभीर रूप से घायल बच्चे को सदर अस्पताल लाया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

पत्नी पर करता था शक,अक्सर मारपीट पत्नी ने अपने बयान में कहा है कि उसका पति उस पर संदेह करता था और अक्सर बेबुनियाद आरोप लगाकर उसके साथ विवाद, मारपीट और प्रताड़ित करता था। कोई नियमित काम नहीं करने के कारण वह अधिकांश समय घर पर ही रहता था, जबकि परिवार का भरण-पोषण वह स्वयं सिंदूर, टिकुली व अन्य श्रृंगार सामग्री की फेरी लगाकर करती थी। वह अपनी तीन बेटियों व एक बेटे की परवरिश करती थी। प्राथमिकी दर्ज कर कादिरगंज थाने की पुलिस सक्रिय हो गई। एसपी अभिनव धीमान द्वारा थानाध्यक्ष अवध किशोर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटना के करीब पांच घंटे के भीतर आरोपित को कादिरगंज बाजार स्थित देवी स्थान के समीप से गिरफ्तार कर लिया।

हत्या में प्रयुक्त हथियार की तलाश जारी पुलिस की पूछताछ के बाद आरोपित की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार की बरामदगी के लिए सकरी नदी समेत कई संभावित स्थानों पर छापेमारी की गयी। परंतु हथियार बरामद नहीं किया जा सका है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही हथियार भी बरामद कर लिया जाएगा। कादिरगंज थानाध्यक्ष अवध किशोर ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल तकनीकी एवं मानवीय स्तर पर सूचना संग्रह शुरू किया गया। इसी के आधार पर आरोपित को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है तथा हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए अभियान जारी है। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)