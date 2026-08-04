Nawada News: ट्रैक्टर की चपेट में आने से बुजुर्ग किसान की मौत, जाम

Nawada News: सोमवार की सुबह चौरमा स्थित प्राथमिक विद्यालय के समीप अनियंत्रित बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से 70 वर्षीय मोती यादव की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम किया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Nawada News: थाना क्षेत्र अंतर्गत वनगंगा-डोहरा मार्ग पर सोमवार की सुबह चौरमा स्थित प्राथमिक विद्यालय के समीप अनियंत्रित बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान चौरमा गांव निवासी 70 वर्षीय मोती यादव के रूप में की गई है। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर पलट गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना के विरोध में लोगों ने वनगंगा चौक के समीप दो घंटे तक सड़क जाम कर दिया।

घटना का वर्णन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किसान अपने घर के निकट मूत्र त्याग के लिए सड़क किनारे खड़े थे। तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया। जिससे घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बालू के अवैध उठाव पर रोक लगाने, ट्रैक्टरों के अनियंत्रित परिचालन पर रोक लगाने और वनगंगा चौक पर चेकपोस्ट की मांग को लेकर शव के साथ लगभग दो घंटे तक सड़क जाम रखा। इसकी सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राजेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। खनन विभाग के समन्वय से चेकपोस्ट की व्यवस्था का आश्वासन देकर शांत कराया। साथ ही ट्रैक्टर को जब्त कर सांगोवर निवासी चालक शरण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल नवादा भेज दिया गया।

परिवार की स्थिति मूल रूप से बरियो गांव के रहने वाले मोती यादव चौरमा में रहकर खेती-बाड़ी से अपने तीन पुत्रों और एक पुत्री के परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। -------- इनसेट के लिए ------ ट्रक के चपेट में आने से महिला जख्मी राजगीर-बोधगया फोरलेन पर पड़रिया मोड़ के समीप ट्रक के झटके में एक बुजुर्ग महिला जख्मी हो गई। घटना सोमवार की सुबह में हुई। जख्मी की पहचान ननौरा गांव के गुलाबो रविदास की 60 वर्षीय पत्नी कारी देवी के रूप में की गई है। जख्मी हालत में उसे इलाज के लिए सीएचसी नारदीगंज में कराया गया। जहां चिकित्सक ने प्रारंभिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार गांव की कई महिला सुबह टहलने के लिए पड़रिया मोड़ तक गई थी। इसी बीच हिसुआ की ओर से आ रहे ट्रक ने झटका दे दिया। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)