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Nawada News: यूपी के अमेठी से जुड़ा है नकली डीएपी और सल्फर सप्लाई का तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: हिसुआ प्रखंड के धर्मपुर गांव में नकली डीएपी खाद और सल्फर सप्लाई का मामला सामने आया है, जो उत्तर प्रदेश के अमेठी से जुड़ा हुआ है। ईधर जिला कृषि पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लगभग पांच लाख रुपये का नकली खाद बरामद किया। इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।

Nawada News: यूपी के अमेठी से जुड़ा है नकली डीएपी और सल्फर सप्लाई का तार

Nawada News: हिसुआ प्रखंड के धर्मपुर गांव में शनिवार को नकली डीएपी खाद और सल्फर सप्लाई का तार उत्तर प्रदेश के अमेठी से जुड़ा हुआ है। वहां के एक निजी कंपनी से नकली खाद मंगाकर हिसुआ सहित आसपास के कई अन्य बाजारों में सप्लाई किया जाता था। नकली धंधे का यह सारा खेल जीतेन्द्र कुमार नामक व्यक्ति के घर में किराये के गोदाम से संचालित किया जाता था। उक्त गोदाम को सील करते हुए ट्रक जब्त कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। हिसुआ बीएओ विकास कुमार ने बताया कि शक होने पर जब हमने जांच की तो पूरा मामला समझ में आया। उन्होंने कहा कि नकली डीएपी और सल्फर सप्लाई का पूरा तार उत्तर प्रदेश के अमेठी से जुड़ा हुआ है। वहां के एक निजी कम्पनी से नकली खाद मंगा कर यहां खपाया जा रहा था। उनके अनुसार आने के पूर्व कई पिकअप वाहनों से माल सप्लाई भी किया जा चुका था। कृषि विभाग की इस कार्रवाई से हिसुआ में खाद व्यवसाईयों में अफरातफरी का माहौल कायम हो गया।

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पूरे मामले की हो रही जांच

सामान्य प्रश्न

किस गांव में नकली डीएपी खाद और सल्फर सप्लाई हुआ है?
धर्मपुर गांव में नकली डीएपी खाद और सल्फर सप्लाई हुआ है।
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