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Nawada News: करंट लगने से युवक की गई जान, मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: रजौली प्रखंड क्षेत्र के बिजवन गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। संतोष कुमार शौच के लिए बाहर निकला था, तभी वह बिजली के खंभे के पास गिर गया। परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही की शिकायत की। विधायक ने तुरंत तारों की मरम्मत का निर्देश दिया है।

Nawada News: करंट लगने से युवक की गई जान, मचा कोहराम

Nawada News: रजौली प्रखंड क्षेत्र की लेंगुरा पंचायत अंतर्गत बिजवन गांव के काशीचक मोहल्ले में सोमवार की रात करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिजवन काशीचक निवासी सुधीर राजवंशी के 28 वर्षीय पुत्र संतोष कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि संतोष रात करीब 9 बजे शौच के लिए घर से बाहर निकला था। इसी दौरान बिजली के खंभे के पास वह करंट की चपेट में आ गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजन उसे अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी

घटना की जानकारी मिलते ही विधायक विमल राजवंशी रात में ही अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिजनों आशुतोष कुमार और विकास राम से पूरी घटना की जानकारी ली। परिजनों ने बताया कि गांव में घरों के ऊपर से एलटी तार बेहद जर्जर हालत में लटके हुए हैं। इसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग से की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी लापरवाही की वजह से संतोष की जान चली गई। विधायक ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए बिजली विभाग को निर्देश दिया कि क्षेत्र के सभी जर्जर तारों की तत्काल मरम्मत और बदलाव कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी मदद और मुआवजा दिलवाने का आश्वासन भी दिया।

परिजनों का हाल

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल संतोष अपने पीछे तीन छोटे बच्चों और 8 महीने की गर्भवती पत्नी को छोड़ गया है। उसकी मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर अपर थानाध्यक्ष एसआई अजय कुमार, एएसआई वीरेंद्र ओझा और जयप्रकाश चौधरी पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल नवादा भेजा गया। थानाध्यक्ष रणजीत कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। (रजौली से राजेश कुमार)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संतोष कुमार की उम्र क्या थी?
संतोष कुमार की उम्र 28 वर्ष थी।
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