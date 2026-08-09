Nawada News: नशे की हालत में शिक्षिका पर तलवार से हमला, गिरफ्तार
Nawada News: प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय सूरजपुरा में नशे की हालत में एक व्यक्ति ने शिक्षिका पर तलवार से हमला किया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और तलवार भी बरामद की। घटना शुक्रवार की शाम 4 बजे हुई, जब आरोपी ने शिक्षिकाओं के साथ मारपीट की। तहरीर दी गई है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
Nawada News: प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय सूरजपुरा में नशे की हालत में एक व्यक्ति ने हंगामा किया। आरोपित ने शिक्षिका पर तलवार से हमला किया। मामले की जानकारी मिलने पर डायल 112 की टीम वहां पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही तलवार भी बरामद कर ली गई। पकड़े गए आरोपित की पहचान कुसुम्हार गांव निवासी रामाशीष सिंह के पुत्र अजय कुमार के रूप में की गई है। घटना शुक्रवार की शाम 4 बजे की बताई गई है।
घटना की जानकारी
इस बाबत शिक्षिका बिम्मी कुमारी ने बताया कि वह अपने सहयोगियों कुमारी आभा और ममता कुमारी के साथ स्कूल में बैठी हुई थी। तभी आरोपित नशे की हालत में तलवार लेकर वहां पहुंच गया और गाली-गलौज करते हुए तलवार से हमला कर दिया। तब सभी शिक्षिकाएं वहां से जान बचाकर भागी। इसी बीच सहयोगी कुमारी आभा के पति मनोज कुमार बाइक से स्कूल पहुंचे तो आरोपित ने उनके साथ भी मारपीट की। मामले की जानकारी डायल 112 को दी गई। जिसके बाद पुलिस बल वहां पहुंची और आरोपित को पकड़ लिया। ब्रेथ एनेलाइजर जांच में उसके नशे में होने की पुष्टि हुई।
पुलिस कार्रवाई
घटना के बाबत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थानाध्यक्ष रूपेश कुमार सिन्हा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। तलवार भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। (अकबरपुर से यमुना प्रसाद यादव)
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