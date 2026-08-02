Nawada News: एफआईआर के विरोध में डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च

Nawada News: 30 जुलाई को निजी क्लिनिकों की जांच के बाद दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में चिकित्सकों ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च सदर अस्पताल से शुरू होकर प्रजातंत्र चौक तक पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने प्रशासन से कार्रवाई पर पुनर्विचार करने की मांग की। चिकित्सकों का कहना है कि जांच की प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से नहीं हुई।

Nawada News: जिला प्रशासन की ओर से 30 जुलाई को निजी क्लिनिकों की जांच के बाद दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में शनिवार को चिकित्सकों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च सदर अस्पताल परिसर से शुरू होकर प्रजातंत्र चौक तक पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने एकजुट होकर प्रशासन से कार्रवाई पर पुनर्विचार करने की मांग की।

डॉक्टरों की एकता कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में चिकित्सकों और उनके सहयोगियों ने भाग लिया। इस दौरान सभी ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि जांच की प्रक्रिया और उसके बाद की गई एफआईआर संवैधानिक और विधिसम्मत तरीके से नहीं की गई। चिकित्सकों का कहना था कि प्रशासन की कार्रवाई से डॉक्टरों में असुरक्षा और असंतोष का माहौल उत्पन्न हुआ है।

प्रशासन से बातचीत आईएमए के जिला सचिव डॉ. शम्बूक ने कहा कि डॉक्टर किसी भी प्रकार की वैधानिक जांच के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जांच और एफआईआर की पूरी प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर एफआईआर वापस लेने की मांग की है। यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो डॉक्टर आगे की रणनीति तय करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल जैसे कदम उठाने पर भी विचार किया जाएगा।

कैंडल मार्च में भाग लेने वाले चिकित्सक कैंडल मार्च में डॉ. मनोज कुमार, डॉ. महेश कुमार, डॉ. नीरज कुमार, डॉ. कुणाल, डॉ. पी. एस. चौधरी, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. फ़िज़ा खान, डॉ. मधु सिन्हा, डॉ. संघमित्रा कुमारी, डॉ. बी. भरत, डॉ. प्रेम प्रकाश, डॉ. रणविजय, डॉ. आज़ाद, डॉ. पुष्कर चंद्रा, डॉ. राहुल, डॉ. अंकित, डॉ. रविश, डॉ. एस. एस. मंगलम, डॉ. निकेश कुमार, डॉ. अंजली, डॉ. राघव, डॉ. कल्याणी कला, डॉ अमिता आज़ाद, डॉ रंजन , डॉ गिशु श्वेता आदि शामिल थे। (नवादा से शशि भूषण पाठक)