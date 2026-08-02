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Nawada News: डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा में शामिल हुए 1376 परीक्षार्थी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: डीएलएड(फेस टू फेस) सत्र 2025-27 की परीक्षा शहर के मिडिल स्कूलों में शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की गई। 1405 में से 1376 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। परीक्षा केन्द्र के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया गया।

Nawada News: डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा में शामिल हुए 1376 परीक्षार्थी

Nawada News: डीएलएड(फेस टू फेस) सत्र 2025-27 प्रथम की परीक्षा शहर के दो केन्द्रों पर कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में ली जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इस परीक्षा के लिए शहर में अभ्यास मिडिल स्कूल और कन्या मिडिल स्कूल को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। परीक्षा में 1405 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। जिसमें 1376 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 29 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। जिसमें कन्या मिडिल स्कूल में पहली पाली में 455 में 447 और अभ्यास मिडिल स्कूल में 248 में 241 परीक्षार्थी शामिल हुए।

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परीक्षा का आयोजन

परीक्षा का आयोजन दो पालियों में सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम 05.15 बजे तक किया गया। परीक्षा में परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया था। इस अवधि में परीक्षार्थी कॉपियों में रौल नंबर आदि लिखने का काम किया। यह परीक्षा सात अगस्त तक हर दिन दो पालियों में होगी।

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प्रवेश की शर्तें

परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, ब्लू-टूथ, पेजर, मैग्नेटिक वाच, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक वाच आदि रखने की अनुमति नहीं थी। वहीं परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त कर्मियों को भी मोबाइल फोन लेकर जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध था। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पूर्व प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय सुबह 9.30 बजे से 30 मिनट पहले यानी नौ बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। जबकि द्वितीय पाली में दोपहर दो बजे से 30 मिनट पूर्व यानी दोपहर 01.30 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।

सुरक्षा के इंतजाम

परीक्षा केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और परीक्षा की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। फोटो स्टेट की दुकानें रही बंद परीक्षा के दिनों में संबंधित केंद्रों के आसपास स्थित सभी फोटोस्टेट दुकानें, साइबर कैफे और कोचिंग संस्थान सुबह नौ बजे से परीक्षा समाप्त होने तक बंद कर दिया गया है। साथ ही लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पूरी तरह रोक रहेगी ।यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, शवयात्रा तथा ऐसे लोगों पर लागू नहीं होगा।

परीक्षा के दिन

प्रशिक्षण सत्र 2025-27 का प्रथम वर्ष के विषयों की परीक्षा शनिवार से सात अगस्त तक होगी। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू की दी गई है। परीक्षा केन्द्र पर दंडाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है। (नवादा से शशि भूषण पाठक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

परीक्षा के लिए कितने परीक्षार्थी उपस्थित थे?
परीक्षा में 1376 परीक्षार्थी उपस्थित रहे।
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