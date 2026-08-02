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Nawada News: रजौली में कल से निबंधन प्रक्रिया पूरी तरह होगी पेपरलेस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: जिलाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में जिला निबंधन कार्यालय की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक में पेपरलेस निबंधन प्रणाली और वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम रजिस्ट्री की सुविधा की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने तकनीकी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

Nawada News: रजौली में कल से निबंधन प्रक्रिया पूरी तरह होगी पेपरलेस

Nawada News: जिलाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला निबंधन कार्यालय की कार्यकारिणी समिति (स्कोर) की बैठक शनिवार को हुई। इसमें बिहार निबंधन नियमावली, 2026 के तहत प्रस्तावित पेपरलेस निबंधन व्यवस्था की तैयारियों तथा निबंधन कार्यों के प्रभावी संचालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई।

पेपरलेस निबंधन व्यवस्था

अवर निबंधक पदाधिकारी ने बताया कि बिहार निबंधन नियमावली के तहत निबंधन प्रक्रिया को पूर्णतः पेपरलेस बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 03 अगस्त से अवर निबंधन कार्यालय, रजौली में पेपरलेस निबंधन व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसके लिए आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक तैयारियां ससमय पूरा करें।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम रजिस्ट्री

75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा के अंतर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को भूमि अथवा संपत्ति के निबंधन (रजिस्ट्री) के लिए निबंधन कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके घर पर ही निबंधन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

निबंधन कार्यों की समीक्षा

जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी वारिसलीगंज, हिसुआ एवं नवादा सदर को अपने-अपने क्षेत्र के पेरिफेरल मौजों का सीमांकन कर सूची तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि निबंधन संबंधी कार्यों का निष्पादन सुचारु, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से किया जा सके। जिलाधिकारी ने निबंधन कार्यालय में आने वाले आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं आरटीपीएस सेवाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यालय में सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा आरटीपीएस सेवाओं को और अधिक सरल, सुगम एवं प्रभावी बनाया जाए, ताकि निबंधन कार्य के लिए आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में उप विकास आयुक्त, अवर निबंधक पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी थे। (नवादा से शशि भूषण पाठक)

सामान्य प्रश्न

पेपरलेस निबंधन व्यवस्था कब शुरू होगी?
03 अगस्त से अवर निबंधन कार्यालय, रजौली में पेपरलेस निबंधन व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी।
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