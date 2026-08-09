Nawada News: लंबित मामलों का करें शीघ्र निष्पादन, निर्धारित समय-सीमा का रखें ध्यान

Nawada News: जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में शनिवार को डीआरडीए सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इसमें योजनाओं की समीक्षा के साथ विभिन्न कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण एवं हर घर तिरंगा अभियान पर भी चर्चा की गई।

Nawada News: जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में शनिवार को डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय समन्वय, राजस्व एवं तकनीकी विभागों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों एवं योजनाओं की पीपीटी के माध्यम से क्रमवार समीक्षा की गई।

बैठक की चर्चा बैठक के प्रारंभ में सहयोग शिविर पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को सभी प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने तथा निष्पादन संबंधी प्रतिवेदन पोर्टल पर अद्यतन करने का निर्देश दिया।

राजस्व विभाग की समीक्षा राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान खखंदुआ-अवनैया पथ निर्माण के लिए 3.1 हेक्टेयर वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर-वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वहीं, जिले में बीएमएसआईसीएल द्वारा संचालित परियोजनाओं के लिए चिन्हित भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अंचल अधिकारी, नवादा को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिले में पंचायत स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नए भवन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचल अधिकारियों को आवश्यक भूमि का शीघ्र चिन्हांकन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

भूमि अधिग्रहण की समीक्षा भू-अर्जन की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने भू-अर्जन पदाधिकारी को एसएच-103 के अंतर्गत मंझवे-गोविंदपुर पथ के पैकेज-6 एवं पैकेज-7 से संबंधित परियोजनाओं में एलपीसी निर्गत करने में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली एवं अंचल अधिकारी, रजौली के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। साथ ही, संबंधित ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर एलपीसी निर्गत करने की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

कृषि विभाग की समीक्षा कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत लंबित फार्मर रजिस्ट्री का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया। साथ ही, कौआकोल, गोविंदपुर एवं नवादा सदर में ई-किसान भवन के निर्माण से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहायक समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर एवं रजौली, गोपनीय शाखा प्रभारी, स्थापना प्रभारी, प्रभारी जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे।

वन स्टॉप सेंटर की समीक्षा रजौली में वन स्टॉप सेंटर के निर्माण के लिए उपलब्ध कराएं जमीन आईसीडीएस की समीक्षा के दौरान रजौली में वन स्टॉप सेंटर के निर्माण हेतु शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश अंचल अधिकारी, रजौली को दिया गया। वहीं, जिले में नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आईसीडीएस को दिया।

सामाजिक सुरक्षा की समीक्षा सामाजिक सुरक्षा कोषांग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 60,373 लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण लंबित है। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पंचायत एवं वार्ड स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर लंबित जीवन प्रमाणीकरण का कार्य अभियान चलाकर शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

दिव्यांगजन कोषांग की समीक्षा दिव्यांगजन कोषांग की समीक्षा के दौरान पंचायत सचिवों के माध्यम से अभियान चलाकर पात्र दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में स्वास्थ्य, पशुपालन, शिक्षा, श्रम, कल्याण, बाल संरक्षण, योजना, जीविका, पीएचईडी, भवन निर्माण एवं आपूर्ति सहित अन्य विभागों के कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने तथा विभागीय योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा इसके साथ ही बैठक में हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिनांक 09 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने अभियान में आमजनों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। साथ ही, दिनांक 12 अगस्त 2026 को जिले में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा की सभी आवश्यक तैयारियां ससमय पूर्ण करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। जिला पदाधिकारी ने डीपीएम, जीविका को जीविका दीदियों द्वारा निर्मित तिरंगों को शीघ्र तैयार कर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि हर घर तिरंगा अभियान के तहत आमजनों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। (नवादा से राजेश मंझवेकर)