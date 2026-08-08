Nawada News: राजस्व ग्रामों में डाटा संग्रह कार्य में लाएं तेजी
Nawada News: शुक्रवार को प्रखंड सभागार में जनगणना 2027 के तहत जिला जनगणना हैंडबुक के डाटा संग्रहण की समीक्षा बैठक हुई। बीडीओ संजीव झा ने कार्य की प्रगति की समीक्षा की और संबंधी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। बैठक में 164 राजस्व ग्रामों के टा संग्रहण कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई।
Nawada News: शुक्रवार को प्रखंड सभागार में जनगणना 2027 के तहत जिला जनगणना हैंडबुक के डाटा संग्रहण की समीक्षा बैठक की गई। जनगणना निदेशालय के प्रतिनिधि सह सांख्यिकीय अन्वेषक अनूप कुमार और सौरभ कुमार विशेष रूप से बैठक में उपस्थित रहे। अध्यक्षता बीडीओ संजीव झा ने की। उन्होंने कार्य की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक व कड़े दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में चर्चा
बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि कुल 164 राजस्व ग्रामों में टा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। समीक्षा के दौरान लगभग 18 गांवों में कार्य प्रारम्भ नहीं होने की बात सामने आई। बीडीओ ने संज्ञान लेते हुए उन सभी संबंधित गांवों में तुरंत कार्य शुरू करने का स्पष्ट निर्देश दिया।
कार्य की आवश्यकताएँ
बीडीओ ने बताया कि इस वृहद कार्य के तहत किसी भी राजस्व गांव के भीतर विभिन्न बुनियादी पहलुओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, जमीन, उत्पादन, रोजगार के अवसर, सड़क और यातायात आदि से जुड़े कुल नौ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सटिक डाटा संकलित किया जाना है।
अधिकारी नियुक्ति
इस कार्य को सुचारू और प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए अलग से विलेज ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी टाउन ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, जिसके तहत वर्तमान में लगभग 65 लोग पूरी तत्परता के साथ इस निष्पादन कार्य में लगे हुए हैं। (रजौली से राजेश कुमार)
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