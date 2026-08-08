Nawada News: शिव शृंगार और महाआरती दर्शन कर भक्त कर रहे मनवांछित फल की कामना

सावन माह का महत्व

शिव का अलौकिक शृंगार

शनिवार का धार्मिक महत्व

सावन माह के पहले दिन से लेकर पहली सोमवारी के साथ ही प्रतिदिन शाम को नवादा के प्रसिद्ध शोभनाथ मंदिर, साहेबकोठी मंदिर और हरिश्चंद्र स्टेडियम स्थित गोवर्धन मंदिर में महाआरती का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। महाआरती के दौरान श्रद्धालु भजन-कीर्तन पर जमकर झूम रहे हैं। ​शाम होते ही नवादा शहर के प्रमुख मंदिरों में दीपों की जगमगाहट शुरू हो जा रही है। ढोल-बाजे, डमरू और शंख की ध्वनि के बीच आचार्यों और पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार गुंजायमान हो रहे हैं। महाआरती के दौरान महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हाथों को जोड़कर भक्तगण बाबा भोले की आरती पंडितों के साथ-साथ गा रहे हैं। कई श्रद्धालु भजन की धुन पर भाव-विभोर होकर नाचते-गाते नजर आ रहे हैं। मंदिर परिसर में ऊँ नमः शिवाय के उद्घोष से संपूर्ण वातावरण शिवमय हो रहा है। ​शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में हो रहा अलौकिक शृंगार ​सोमवारी को विशिष्ट लेकिन हर दिन भी खास और अलौकिक शृंगार की छटा विभिन्न शिव मंदिरों में किए जा रहे हैं, जिसके दर्शन को शिवभक्त लालायित हैं। बेलपत्र, धतूरा, मदार, कमल और रंग-बिरंगे फूलों से शिवलिंग को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। इस अवसर पर कई स्थानों पर शिव जागरण और भक्ति संध्या कार्यक्रम का भी भव्य आयोजन किया गया। ​इधर, नवादा जिले के ऐतिहासिक और पावन शिवधामों में भगवान शिव का अलौकिक शृंगार एवं महाआरती की जा रही है। इसको लेकर जिले भर के शिवभक्तों में अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है।दर्शन-भजन का है अलौकिक महत्व, मिलते हैं पौराणिक प्रसंग नवादा। नवादा शहर के ज्योतिषाचार्य पंडित धर्मेन्द्र झा ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रदेव से जुड़ा है। कथा है कि जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप से क्षय रोग हुआ था, तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उनसे आरोग्य प्राप्त किया था। महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और सोमनाथ कहलाए। यही कारण है कि सोमवारी के दिन पंचमुखी शिव का दर्शन-पूजन करने से जातक के मानसिक कष्ट, शारीरिक व्याधियां और कुंडली के चंद्रमा संबंधी दोष समाप्त हो जाते हैं। श्री शोभनाथ पंचमुखी शिव मंदिर में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग का आध्यात्मिक महत्व बताते हुए पंडित धर्मेन्द्र झा ने कहा कि यह अत्यंत गूढ़ है। शास्त्रों के अनुसार, शिव के ये पांच मुख सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान सृष्टि के पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के प्रतीक हैं। संध्या समय जब इन पांचों स्वरूपों का चंदन, भस्म, पुष्प और गंगाजल से अलौकिक शृंगार किया जाता है, तो मंदिर का संपूर्ण प्रांगण अलौकिक ऊर्जा से भर उठता है। ​धार्मिक मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से शिव के इस शृंगार दर्शन और महाआरती में सम्मिलित होता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है और उसकी मनवांछित मनोकामनाएं पूरी होती हैं। (नवादा से राजेश मंझवेकर)