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Nawada News: जर्जर सड़क से आवागमन करने को मजबूर हैं ग्रामीण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: प्रखंड के सुदूरवर्ती गांवों को जोड़ने वाला धमनी-बुढ़ियासाख-चटकरी मार्ग पूरी तरह बदहाल है। ग्रामीणों ने डीएम के दौरे के बाद स्थायी पुलिया निर्माण की मांग की है। बारिश में स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे एंबुलेंस भी नहीं पहुँच पाती। ग्रामीण सरकारी सहायता की उम्मीद कर रहे हैं।

Nawada News: जर्जर सड़क से आवागमन करने को मजबूर हैं ग्रामीण

Nawada News: प्रखंड के सुदूरवर्ती गांवों को मुख्यालय से जोड़ने वाली धमनी-बुढ़ियासाख-चटकरी मार्ग पूरी तरह बदहाल है। टूटी सड़कें, कीचड़ और नदी पर अस्थायी ह्यूम पाइप वाला पुलिया ग्रामीणों, शिक्षकों और छात्रों की रोजमर्रा की जिंदगी को नरक बना रहा है। इस रास्ते से रोजाना रजौली बाजार और प्रखंड मुख्यालय जाने वाले ग्रामीणों के साथ-साथ रजौली और अकबरपुर क्षेत्र के शिक्षक-शिक्षिकाएं भी आते-जाते हैं। ये शिक्षक बुढ़ियासाख, चटकरी, सिमरातरी, झलकडीहा, बाराटांड़, बसरौन, सपही समेत अन्य गांवों के स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं।

ग्रामीणों की समस्या

धमनी-बुढ़ियासाख के बीच सरियो गांव के पास नदी पर बना पुलिया पिछले साल बारिश में टूटकर बह गया था। इसके बाद डीएम से लेकर स्थानीय अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची थी। ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता और संवेदक को स्थायी मरम्मत का निर्देश भी दिया गया था। प्रशासन ने तत्काल आवागमन के लिए वहां ह्यूम पाइप डालकर मिट्टी का भराव कराया, लेकिन ये व्यवस्था महज दो दिन ही चली। फिर बारिश में बह गई। प्रशासन ने दोबारा ह्यूम पाइप डालकर रास्ता बनाया और तब से आज तक लोग उसी पर चलने को मजबूर हैं। इस साल की तेज बारिश में मिट्टी भी फिर से बहनी शुरू हो गई है। ह्यूम पाइप धंस रहा है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बुढ़ियासाख से चटकरी जंगली क्षेत्र तक तो पिच सड़क है, लेकिन चटकरी जंगली क्षेत्र से चटकरी गांव तक 2-3 जगहों पर कच्ची सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है। चढ़ाई-ढलान पर बाइक पर एक व्यक्ति ही किसी तरह जा पाता है। पीछे बैठे व्यक्ति को उतरकर पैदल चलना पड़ता है। बरसात में ये हालात और भी बदतर हो जाते हैं।

डीएम के दौरे से जगी उम्मीद

उप प्रमुख विनोद राजवंशी, सवैयाटांड़ मुखिया नारायण सिंह, ब्रह्मदेव सिंह, पिंटू साव, भोला तुरिया समेत दर्जनों ग्रामीणों ने कहा कि पुलिया का स्थायी निर्माण अब बेहद जरूरी है। ग्रामीणों ने बताया कि बीते गुरुवार को नवादा डीएम रवि प्रकाश, एडीएम अनिल तिवारी, एसडीएम स्वतंत्र कुमार सुमन, एसडीपीओ गुलशन कुमार, बीडीओ संजीव झा समेत अधिकारियों का काफिला सवैयाटांड़ पंचायत के दौरे पर आए थे। अधिकारी लोग झारखंड के कोडरमा होते हुए सवैयाटांड़ आए थे, लेकिन वापसी धमनी-बुढ़ियासाख-चटकरी रास्ते से ही गए। जिससे ग्रामीणों को उम्मीद है कि अधिकारियों ने खुद इस रास्ते की बदहाली और लोगों की परेशानी को अपनी आंखों से देखा होगा।

ग्रामीणों की मांग, हो स्थाई समाधान

ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द पुलिया का पक्का निर्माण और सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो वे मजबूरन आंदोलन करेंगे। बरसात के मौसम में एंबुलेंस और जरूरी सामान भी यहां तक नहीं पहुंच पाता। अब देखना होगा कि अधिकारियों के दौरे के बाद इस जर्जर सड़क को कब तक संजीवनी मिलती है। (रजौली से राजेश कुमार)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्रामीणों ने पुलिया के निर्माण के लिए किससे अपील की है?
ग्रामीणों ने डीएम के दौरे के बाद स्थायी पुलिया निर्माण की मांग की है।
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