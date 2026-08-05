Nawada News: चेहल्लुम पर शहर में आज निकलेगा ताजिया जुलूस, तैयारियां पूरी

Nawada News: नवादा जिले में चेहल्लुम पर्व शांति और सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है। ताजिया का जुलूस बुधवार को होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। मोगलाखार कब्रिस्तान के पास मेले का आयोजन भी किया गया है। सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।

Nawada News: शांति, सौहार्द और इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला चेहल्लुम पर्व नवादा जिले में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मंगलवार को ताजिया बिठाया गया, जबकि अगले दिन बुधवार को ताजियों को जुलूस की शक्ल में शहर भर में निकाला जाएगा और फिर देर रात डीएम आवास के समीप स्थित कर्बला में पहलाम किया जाएगा। जिले के मुस्लिम धर्मावलंबियों ने चेहल्लुम को खास बनाने की तैयारियां कर रखी है।

ताजिया जुलूस की तैयारियाँ शहर के बड़ी दरगाह में मूल तैयारियां चल रही हैं। यह ताजिया आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा। बड़ी दरगाह से ताजिया का भव्य जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें भारी संख्या में अकीदतमंद शामिल होंगे। नवादा जिला मुख्यालय की परम्परा के अनुकूल बुधवार को चेहल्लुम का जुलूस निकाला जाएगा, जबकि ताजिया और सिपड़ जुलूस की रौनक बढ़ाएंगे। इधर, जिले भर में चेहल्लुम मंगलवार को ही मनाया गया। बुधवार को सुबह 5:00 बजे बड़ी दरगाह से ताजिया जुलूस का शुभारंभ होगा। यह जुलूस अपने तय मार्ग से होते हुए सुबह 9:00 बजे तक बुंदेलखंड मोगलाखार कब्रिस्तान पहुंचेगा। जुलूस के दौरान अकीदतमंद कर्बला के वाकये और शहादत की याद में मरसिया यानी शोक गीत पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ताजिया की बनावट और सुंदरता श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी। ​

शाम के समय पहलाम शाम के समय चेहल्लुम का जुलूस पुनः प्रारंभ होगा। शाम 5:00 बजे कब्रिस्तान परिसर से ताजिया उठाकर शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ आगे बढ़ेगा। जुलूस मेन रोड, प्रजातंत्र चौक और प्रसाद बीघा होते हुए डीएम आवास के निकट स्थित कर्बला पहुंचेगा, जहां धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ ताजिया को पहलाम किया जाएगा।

सांस्कृतिक और धार्मिक माहौल मोगलाखार कब्रिस्तान के पास और आसपास के क्षेत्रों में मेले का आयोजन हो रहा है। इस पारंपरिक मेले में बच्चों और महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी हो रही है। मेले में विभिन्न प्रकार के झूले, खान-पान की दुकानें और घरेलू सामान के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां दिनभर चहल-पहल बनी रहेगी। स्थानीय नागरिक आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ इस आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। ​

सुरक्षा के कड़े इंतजाम चेहल्लुम आयोजन को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए नेशनल इस्लामिक फेस्टिवल फेडरेशन ऑफ इंडिया, नवादा के अध्यक्ष एवं जदयू नेता नेजाम खान उर्फ कल्लू ने जिला प्रशासन से ताजिया जुलूस और मेले के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की गई है। ​आयोजन में शहर के सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक और स्थानीय शांति समिति के सदस्य पूरी मुस्तैदी से शामिल रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो और शहर में शांति व सामाजिक समरसता बनी रहे। ​जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट, सुरक्षा के कड़े प्रबंध पर्व की संवेदनशीलता को देखते हुए नवादा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जुलूस के पूरे मार्ग बड़ी दरगाह से मोगलाखार कब्रिस्तान और प्रजातंत्र चौक होते हुए डीएम आवास कर्बला तक पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती की गई है। ​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों आदि निगरानी की जाएगी। इसके अलावा, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जुलूस के समय वैकल्पिक मार्गों का इंतजाम भी किया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आयोजकों ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वे शांति, भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल कायम रखते हुए इस पर्व को अकीदत के साथ मनाएं। (नवादा से राजेश मंझवेकर)