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Nawada News: हर-हर महादेव और बोल बम से गूंज उठे शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: सावन की पहली सोमवारी पर नवादा जिले में भक्तों ने शिव मंदिरों में श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की। भक्तों की लंबी कतारें और पूजन सामग्रियों की बिक्री ने मेला सा माहौल बना दिया। शाम को भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिससे उत्सव का आनंद और बढ़ गया।

Nawada News: हर-हर महादेव और बोल बम से गूंज उठे शिवालय

Nawada News: सावन की पहली सोमवारी पर जिले भर में उत्सवी उल्लास हिलोरे लेता रहा, जबकि सभी शिव मंदिरों में शिवभक्तों की अटूट श्रद्धा दिखी।

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भजन-कीर्तन का उत्सव

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सामान्य प्रश्न

सावन की पहली सोमवारी पर क्या घटनाएँ हुईं?
श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की, लंबी कतारें लगीं, और भजन संध्या का आयोजन हुआ।
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