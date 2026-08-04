Nawada News: 34 वर्ष पुरानी पुलिया धराशाई, कई गांवों का संपर्क बाधित

Nawada News: राजौली प्रखंड क्षेत्र की लेंगुरा पंचायत के उमराव बिगहा मोड़ पर बना 34 वर्ष पुराना पुलिया बारिश के पानी में धराशाई हो गया। पुलिया के टूटने से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है, जिससे ग्रामीणों और छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रखंड में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

Nawada News: रजौली प्रखंड क्षेत्र की लेंगुरा पंचायत के उमराव बिगहा मोड़ स्थित धमौल पइन पर बना 34 वर्ष पुराना पुलिया सोमवार की सुबह बारिश के पानी में धराशाई हो गया। इस पुलिया के टूटने से प्रखंड के दर्जनों गांवों समेत तीन प्रखंडों सिरदला, नरहट एवं अकबरपुर से संपर्क टूट गया है। पुलिया टूटने के बाद हजारों ग्रामीणों एवं छात्र-छात्राओं को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क तारगीर बाजार को केन्दुआ स्थित फोरलेन से जोड़ता है।

पुलिया टूटने की सूचना पसरैला गांव निवासी करुण कुमार ने बताया कि सोमवार की सुबह लगभग 7 बजे पुलिया गिरने की सूचना मिली। आसपास के दर्जनों गांवों उमराव बिगहा, जमालपुर, पसरैला, रापुर,माधोपुर, दादपुर, औरैया, पतरंग, देवघटी, सलेमपुर आदि का संपर्क टूट गया है। वहीं उमराव बिगहा निवासी राजेश कुमार ने बताया कि दो माह पूर्व रिपेयरिंग हो रहा था तो पुलिया निर्माण पर जोर दिया गया था। किंतु स्थानीय प्रशासन द्वारा इसपर कोई पहल नहीं की गई। दो माह पूर्व सड़क की मरम्मत का कार्य किया जा रहा था। तब गांव के ही पैक्स अध्यक्ष पवन कुमार सिंह, शिव शंकर कुमार आदि ने संवेदक को जर्जर पुलिया के बारे में जानकारी दी थी।

संवेदक की प्रतिक्रिया ग्रामीणों की बातों को दरकिनार करते हुए संवेदक ने पुलिया के समीप सड़क का मरम्मत छोड़ दिया था। संवेदक द्वारा दो-टूक जवाब दिया गया कि जब तक पुलिया पूरी तरह टूटेगा नहीं, तब तक नया पुलिया नहीं बन पाएगा। 29 जुलाई को पंचायत समिति सदस्य शैना कुमारी द्वारा बीडीओ से पत्राचार करके धमौल पुलिया निर्माण करने को लेकर विभागीय कार्रवाई करने की बात कही गई थी।

विभागीय कार्रवाई ह्यूम पाइप लगाकर शुरू कराया जाएगा आवागमन इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार ने बताया कि धमौल पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि विभाग के कनीय अभियंता को ह्यूम पाइप डालकर तत्काल आवागमन शुरू करवाने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके विभाग द्वारा पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि किसी अन्य योजना से पुलिया निर्माण हुआ होगा। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान क्षतिग्रस्त पुलिया का जिक्र होता, तो विभाग उसे रिपेयरिंग के दौरान बनवा सकता था। इस संबंध में बीडीओ संजीव झा ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य द्वारा लिखित आवेदन प्राप्त हुआ था। साथ हीं उन्होंने कहा कि धमौल पुलिया का निर्माण 1992 के आसपास का बताया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण कार्य विभाग से संपर्क स्थापित कर तत्काल आवागमन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। साथ ही पुलिया निर्माण को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। (रजौली से राजेश कुमार)