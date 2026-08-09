Nawada News: डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को गांव-गांव तक पहुंचाने में नवादा पिछड़ा
Nawada News: बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग के ई-संजीवनी टेली-कंसल्टेशन कार्यक्रम में नवादा जिले का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। जुलाई 2026 में 21,625 निर्धारित परामर्शों में से सिर्फ 7,982 सफल हुए, जिससे नवादा की रैंकिंग 30वीं हो गई। तकनीकी समस्याएं और जागरूकता की कमी जैसे कारक इसके पीछे हैं।
Nawada News: बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ई-संजीवनी टेली-कंसल्टेशन कार्यक्रम में नवादा जिले का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। जुलाई 2026 के ताजा जारी राज्यस्तरीय आंकड़ों के अनुसार, नवादा जिला स्वास्थ्य सेवाओं के इस डिजिटल मॉडल में पिछड़ता दिख रहा है। जिले में निर्धारित मासिक लक्ष्य का केवल 37 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया है, जिसके कारण नवादा 38 जिलों की राज्यस्तरीय रैंकिंग में 30वें स्थान पर खिसक गया है। स्वास्थ्य विभाग की जुलाई 2026 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, नवादा जिले के लिए मासिक निर्धारित लक्ष्य 21,625 टेली-कंसल्टेशन का था। इसमें से पूर्ण परामर्श की संख्या 7,982 रही, जबकि प्रक्रियाधीन परामर्श की संख्या 185 है। इस प्रकार, उपलब्धि प्रतिशत महज 37% ही रहा। ऐसे प्रदर्शन के कारण नवादा राज्य स्तर पर नवादा का स्थान 30वां रहा। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य उप-केंद्रों पर प्रति केंद्र 5 परामर्श प्रतिदिन के मानक आधार पर नवादा जिले को जुलाई माह में 21 हजार से अधिक मरीजों को टेली-मेडिसिन के जरिए स्वास्थ्य सेवा देने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि, महीने भर में महज 7,982 ग्रामीण मरीज ही इस सुविधा का लाभ उठा सके। 185 मामले अभी भी प्रक्रिया में लंबित हैं। राज्यभर की तुलना में नवादा की स्थिति बेहतर नहीं राज्य भर की बात करें तो जुलाई 2026 में कुल 12,99,875 का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले राज्यभर में 7,16,255 यानी 55% टेली-कंसल्टेशन सफलतापूर्वक पूरे किए गए। राज्य का औसत प्रदर्शन 55% रहा है, जबकि नवादा का प्रदर्शन 37% पर सिमट कर रह गया, जो राज्य के औसत से भी 18% कम है। राज्यभर के जिलों शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले में गोपालगंज 172% उपलब्धि के साथ पहले स्थान, औरंगाबाद 115% उपलब्धि के साथ दूसरे स्थान, सीतामढ़ी 115% उपलब्धि के साथ तीसरे स्थान जबकि, पटना 101% उपलब्धि के साथ चौथे स्थान पर है। नवादा से नीचे केवल जमुई (36%), दरभंगा (34%), गया (32%), बांका (32%), समस्तीपुर (31%), खगड़िया (31%), भोजपुर (28%) और मधेपुरा (21%) जैसे कुछ ही जिले मौजूद हैं। वहीं पड़ोसी जिला नालंदा (41%) भी नवादा से बेहतर स्थिति में है।
स्थानीय निवासियों और मरीजों पर पड़ रहा दुष्प्रभाव
नवादा। ई-संजीवनी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य यह है कि दूर-दराज के गांवों, पंचायतों और स्वास्थ्य उप-केंद्रों में रहने वाले आम नागरिकों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श मिल सके, ताकि उन्हें छोटी-छोटी बीमारियों या प्राथमिक परामर्श के लिए जिला अस्पताल या बड़े शहरों के चक्कर न लगाने पड़ें। नवादा में केवल 37% लक्ष्य हासिल होने का सीधा अर्थ है कि जिले के ग्रामीण इलाकों के हजारों जरूरतमंद मरीज इस नि:शुल्क एवं सुलभ डिजिटल स्वास्थ्य परामर्श सेवा से वंचित रह गए। दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आज भी छोटी-मोटी बीमारियों के लिए निजी क्लीनिकों का रुख करना पड़ रहा है या फिर सदर अस्पताल नवादा तक दौड़ लगानी पड़ रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों के अनुसार नवादा जिले में इस सेवा के पिछड़ने के कई प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। तकनीकी व इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या जिले के सुदूर प्रखंडों और पंचायतों में सामान्य बात है, जिससे क्षेत्र में अवस्थित स्वास्थ्य उप-केंद्रों पर इंटरनेट का सुचारू रूप से न चलना एक कारण बन रहा है। इसके साथ ही, जागरूकता का अभाव भी एक कारण बन रहा है। ग्रामीण जनता के बीच ई-संजीवनी ऐप और टेली-कंसल्टेशन सुविधाओं की पूरी जानकारी न होने के साथ ही, जमीनी स्तर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और एएनएम द्वारा नियमित रूप से टेली-कंसल्टेशन न कराना भी एक प्रमुख कारण है। -------------------
आमजनों ने की जिला स्वास्थ्य समिति से त्वरित संज्ञान की अपील
नवादा। आमजन सुझाव देते हुए अपील कर रहे हैं कि जिले के आम नागरिकों के स्वास्थ्य और सरकारी सुविधाओं के समुचित लाभ के लिए यह जरूरी है कि जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य समिति इस मामले में त्वरित संज्ञान ले। स्वास्थ्य उप-केंद्रों पर इंटरनेट व्यवस्था दुरुस्त करने, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को सख्त हिदायत देने और ग्रामीण इलाकों में प्रचार-प्रसार बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है, ताकि आगामी महीनों में नवादा जिले के मरीजों को ई-संजीवनी सेवा का शत-प्रतिशत लाभ मिल सके और जिला की रैंकिंग भी सुधार सके। (नवादा से राजेश मंझवेकर)
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