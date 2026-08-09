Nawada News: डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को गांव-गांव तक पहुंचाने में नवादा पिछड़ा

Nawada News: बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ई-संजीवनी टेली-कंसल्टेशन कार्यक्रम में नवादा जिले का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। जुलाई 2026 के ताजा जारी राज्यस्तरीय आंकड़ों के अनुसार, नवादा जिला स्वास्थ्य सेवाओं के इस डिजिटल मॉडल में पिछड़ता दिख रहा है। जिले में निर्धारित मासिक लक्ष्य का केवल 37 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया है, जिसके कारण नवादा 38 जिलों की राज्यस्तरीय रैंकिंग में 30वें स्थान पर खिसक गया है। स्वास्थ्य विभाग की जुलाई 2026 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, नवादा जिले के लिए ​मासिक निर्धारित लक्ष्य 21,625 टेली-कंसल्टेशन का था। इसमें से ​पूर्ण परामर्श की संख्या 7,982 रही, जबकि ​प्रक्रियाधीन परामर्श की संख्या 185 है। इस प्रकार, ​उपलब्धि प्रतिशत महज 37% ही रहा। ऐसे प्रदर्शन के कारण नवादा ​राज्य स्तर पर नवादा का स्थान 30वां रहा। उल्लेखनीय है कि ​स्वास्थ्य उप-केंद्रों पर प्रति केंद्र 5 परामर्श प्रतिदिन के मानक आधार पर नवादा जिले को जुलाई माह में 21 हजार से अधिक मरीजों को टेली-मेडिसिन के जरिए स्वास्थ्य सेवा देने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि, महीने भर में महज 7,982 ग्रामीण मरीज ही इस सुविधा का लाभ उठा सके। 185 मामले अभी भी प्रक्रिया में लंबित हैं। ​राज्यभर की तुलना में नवादा की स्थिति बेहतर नहीं राज्य भर की बात करें तो जुलाई 2026 में कुल 12,99,875 का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले राज्यभर में 7,16,255 यानी 55% टेली-कंसल्टेशन सफलतापूर्वक पूरे किए गए। राज्य का औसत प्रदर्शन 55% रहा है, जबकि नवादा का प्रदर्शन 37% पर सिमट कर रह गया, जो राज्य के औसत से भी 18% कम है। ​राज्यभर के जिलों ​शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले में ​गोपालगंज 172% उपलब्धि के साथ पहले स्थान, ​औरंगाबाद 115% उपलब्धि के साथ दूसरे स्थान, ​सीतामढ़ी 115% उपलब्धि के साथ तीसरे स्थान जबकि, ​पटना 101% उपलब्धि के साथ चौथे स्थान पर है। नवादा से नीचे केवल जमुई (36%), दरभंगा (34%), गया (32%), बांका (32%), समस्तीपुर (31%), खगड़िया (31%), भोजपुर (28%) और मधेपुरा (21%) जैसे कुछ ही जिले मौजूद हैं। वहीं पड़ोसी जिला नालंदा (41%) भी नवादा से बेहतर स्थिति में है।