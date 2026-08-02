Nawada News: सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण 14 तक
Nawada News: प्रखंड कार्यालय सभागार भवन में बीडीओ विजय कुमार ने बैठक की। बैठक में पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण पर चर्चा हुई। 14 अगस्त तक जीवन प्रमाणीकरण निःशुल्क करने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक पंचायत में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं ताकि प्रक्रिया सही तरीके से पूर्ण हो सके।
Nawada News: प्रखंड कार्यालय सभागार भवन में शनिवार को बीडीओ विजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यपालक सहायक, पंचायत सचिव, किसान सलाहकार, कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक, पंचायत रोजगार सेवक ने भाग लिया।
पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण
बीडीओ ने डीएम के निर्देशानुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी लाभुकों के जीवन प्रमाणीकरण को लेकर चर्चा की गई। बीडीओ ने उपस्थित सभी कर्मचारियों व कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों से 14 अगस्त तक लंबित सभी पेंशनधारी का जीवन प्रमाणीकरण निःशुल्क रुप से करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत में शिविर लगाकर जीवन प्रमाणीकरण का कार्य पूरा करें।
पर्यवेक्षकों की नियुक्ति
बीडीओ ने पंचायत वार पर्यवेक्षक और कर्मचारी को शिविर में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। बैठक उपरांत बीडीओ ने बताया कि जीवन प्रमाणीकरण के लिए प्रत्येक पंचायत में कार्यपालक सहायक, विकास मित्र, किसान सलाहकार, कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक, पंचायत रोजगार सेवक को लगाया गया है। प्रत्येक दो पंचायतों पर एक पर्यवेक्षक बनाया गया है। चंडीनावां व सुभानपुर पंचायत में आबिद हुसैन, रेबरा व खखरी पंचायत में अरुण कुमार, बेलड व बिरनामा में पंचायत सचिव पवन कुमार, पार्वती में ओमप्रकाश निराला को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उन्होंने सभी पेंशनधारियों से अपील किया निर्धारित अवधि तक जीवन प्रमाणीकरण करा लें, ताकि योजना का लाभ मिल सके। (काशीचक से अभय कुमार)
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।