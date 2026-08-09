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Nawada News: जिले के 08 पत्थर भूखंडों की नीलामी अब 03 सितम्बर से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: खनन विभाग द्वारा नवादा जिले में पत्थर भूखंडों की नीलामी की तिथियों में बदलाव किया गया है। अब यह नीलामी 03 सितम्बर से 12 सितम्बर के बीच होगी। आठ वर्षों के बाद निविदा जारी होने से स्थानीय लोगों में उत्साह है। निविदा दस्तावेज 30 अगस्त तक अपलोड होंगें।

Nawada News: जिले के 08 पत्थर भूखंडों की नीलामी अब 03 सितम्बर से

Nawada News: खनन विभाग द्वारा जिले में करायी जाने वाली पत्थर भूखंडों की नीलामी से संबंधित पूर्व से निर्धारित तिथियों में बदलाव/संशोधन किया गया है। अब जिले के 08 पत्थर भूखंडों की नीलामी 03 सितम्बर से होगी। भारत सरकार के खनन विभाग की कम्पनी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) द्वारा 15 अगस्त से 20 अगस्त तक सर्वर अपग्रेडेशन एवं स्टैबिलाइजेशन/लिन पीरियड होने की प्राप्त सूचना एवं नवादा जिलान्तर्गत पत्थर भूखंडों की नीलामी संबंधी पूर्व की तिथियों में आवश्यक बदलाव/संशोधन संबंधी अनुरोध पर खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना से संसूचित सूचना के आलोक में ई-नीलामी कार्यक्रम की तिथियों में संशोधन किया गया है। इस आशय से संबंधित शुद्धिपत्र नवादा के एनआईसी व विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इससे पूर्व पत्थर भूखंडों की नीलामी 20 अगस्त से 01 सितम्बर के बीच पूर्व से निर्धारित की गयी थी。

नीलामी कार्यक्रम की तिथियाँ

03 से 12 सितम्बर के बीच होगी नीलामी जिले में 08 पत्थर भूखंडों की नीलामी अब चार चरणों में 03 सितम्बर से 12 सितम्बर के बीच ई-निविदा से एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम होगी। 03 सितम्बर को भदोखरा के ए व बी ब्लॉक, 07 सितम्बर को भदोखरा के सी व डी ब्लॉक, 10 सितम्बर को भदोखरा के ई व एफ ब्लॉक तथा 12 सितम्बर को भदोखरा के जी ब्लॉक व पहरैठ के ए ब्लॉक की नीलामी करायी जाएगी। सुरक्षित जमा राशि व निविदा से संबंधित सभी दस्तावेज 30 अगस्त तक साइट पर अपलोड किये जा सकेंगे।

स्थानीय लोगों में उत्साह

निविदा को लेकर है लोगों में उत्साह पत्थर भूखंडों की निविदा को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। तकरीबन 08 वर्षों बाद जिले में पत्थर भूखंडों के लिए निविदा हो रही है। इससे पूर्व गोविन्दपुर खखंदुआ के 02 ब्लॉक के लिए 12 दिसम्बर 2018 को निविदा को करायी गयी थी। वर्तमान में जिले के एकमात्र खखंदुआ भूखंड के बी ब्लॉक में पत्थर खनन दिसम्बर 2025 से चालू है। जबकि ब्लॉक ए भी प्रक्रियाधीन है। आरंभ करने से पूर्व ब्लॉक ए की जन सुनवाई हो चुकी है। जिसके कारण पर्यावरणीय स्वीकृति का मार्ग साफ हो गया है। जिले में पत्थर खनन शुरू होने से पत्थर व्यवसाय में आत्मनिर्भरता के साथ ही रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)

सामान्य प्रश्न

पत्थर भूखंडों की नीलामी कब होगी?
पत्थर भूखंडों की नीलामी 03 सितम्बर से 12 सितम्बर के बीच होगी।
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