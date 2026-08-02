Nawada News: युवक की मौत के विरोध में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

Nawada News: नारदीगंज थाना क्षेत्र के इचुआ गांव में आबकारी विभाग की छापेमारी के दौरान मुंद्रिका मांझी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दी। उत्पाद विभाग ने सभी आरोपों से इनकार किया। मृतक के पीछे 6 बच्चों का परिवार है।

Nawada News: नारदीगंज थाना क्षेत्र के इचुआ गांव में शुक्रवार को आबकारी विभाग की छापेमारी के दौरान नंदपुर निवासी स्व. कुलदीप मांझी के पुत्र मुंद्रिका मांझी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को 11 बजे शव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय के समीप राजगीर-बोधगया मुख्य मार्ग जाम कर दिया। इस दौरान आबकारी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का सीधा आरोप है कि आबकारी विभाग की टीम ने शराब की छापेमारी के दौरान मुंद्रिका की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और मुआवजा देने की मांग की गई। करीब दो घंटे तक सड़क जाम रहने से अफरातफरी मची रही। सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। इसकी सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राजेश कुमार, बीडीओ सोनिया ढनढनिया, मुखिया शशिभूषण कुमार, दिनेश कुमार अकेला आदि ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला।

परिवारी कल्याण की आश्वासन बीडीओ ने कहा पीड़ित परिवार को पारिवारिक लाभ, आवास योजना का लाभ समेत अन्य लाभ सरकारी प्रावधान के मुताबिक दिया जाएगा। बीडीओ द्वारा सरकारी सहायता और आवास योजना के आश्वासन तथा थानाध्यक्ष द्वारा लिखित शिकायत पर उचित कानूनी कार्रवाई का भरोसा देने के बाद दोपहर लगभग 1 बजे जाम हटाया जा सका। जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है।

प्राथमिकी दर्ज मृतक की पत्नी ने दर्ज कराई प्राथमिकी इधर, मृतक की पत्नी मंजू देवी ने थाने में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। थाना को दिए आवेदन में कहा गया है कि पति खेती के काम से इचुआ गए हुए थे। उसी दौरान मद्य निषेध की टीम छापेमारी करने के लिए वहां पहुंची। टीम को देख लोग भागने लगे, लेकिन पति उसी जगह पर रह गए। तब उत्पाद पुलिस ने बिना पूछे उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। लाठी-डंडा और लात-जूते से पिटाई की गई। फिर जूता पहने उनके सीने पर चढ़ गए। इससे भी उत्पाद पुलिस का मन नहीं भरा तो बंदूक के कुंदे से पति के नाजुक अंगों पर प्रहार किया गया। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि इसी पिटाई के कारण पति ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया। मजदूरी कर परिवार चलाने वाले मुंद्रिका अपने पीछे 6 छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। अब इस गरीब परिवार के पालन-पोषण को लेकर ग्रामीण बेहद चिंतित हैं।

आरोपों से इनकार उत्पाद विभाग ने आरोपों को किया खारिज इधर, मद्य निषेध विभाग ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विभाग की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि शराब निर्माण की सूचना पर छापेमारी के लिए एक टीम इचुआ गांव स्थित बगीचे में पहुंची थी। उस स्थान पर जलती हुई भट्ठी पाई गई। बगीचे के बाहर तीर-चार व्यक्ति बैठे हुए थे। उन लोगों ने पूछताछ में बताया कि वे सभी किसान हैं और उनके पास कुदाल भी था। बगीचे से 3080 किलो जावा महुआ घोल एवं 215 लीटर चुलाई शराब बरामद किया गया। उसके कुछ नमूने को जब्त करते हुए शेष को विनष्ट कर दिया गया। इस पूरी कार्रवाई को पटना के कंट्रोल रूम से ड्रोन के जरिए सीधा प्रसारण के रूप में देखा जा रहा था और मोबाइल पर वीडियो भी बनाई गई है। कार्रवाई के दौरान वहां से किसी भी संदिग्ध को भागते हुए नहीं देखा गया है। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)