Nawada News: संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने का संकल्प

Nawada News: प्रखंड के पार बाघ स्थित लोजपा (रामविलास) कार्यालय में आयोजित युवा प्रकोष्ठ की बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया। बैठक की अध्यक्षता लोजपा (आर) युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमित कुमार ने की। प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक संगठन की नींव को और अधिक मजबूत करने की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष ने सभी प्रखंड युवा अध्यक्षों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी करते हुए आगामी 15 अगस्त को अपने-अपने प्रखंड कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने संगठनात्मक ढांचे का विस्तार करने के लिए सभी प्रखंड अध्यक्षों से अपनी-अपनी पंचायतों में पंचायत अध्यक्षों की नियुक्ति कर इसकी सूचना जल्द से जल्द संगठन को उपलब्ध कराने को कहा।