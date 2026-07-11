आप तो राजा बन गईं... 1100 रुपये पेंशन निकालने गई महिला को खाते में 740 करोड़ देख लगा शॉक, बिगड़ी तबीयत
नवादा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत सरकार से मिले 1100 रुपये खाते में से निकालने गई एक महिला को शॉक लग गया। उसके खाते में 740 करोड़ रुपये होने की जानकारी मिली, तो सदमें उसे रात भर नींद नहीं आई और तबीयत बिगड़ गई।
बिहार के नवादा शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 1100 रुपये सरकारी पेंशन निकालने गई महिला को जब उसके खाते में 740 करोड़ रुपये आने की जानकारी मिली, तो उसे बड़ा शॉक लग गया। सदमे में उसकी तबीयत बिगड़ गई। हार्ट अटैक भी आते-आते बचा। महिला को रात भर नींद नहीं आई और उसने खाना भी नहीं खाया। बैंक खाते में इतनी बड़ी रकम देख गरीब महिला बुरी तरह घबरा गई। यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
जानकारी के मुताबिक नवादा शहर के नीम टोला मोहल्ले की रहने वाली एक साधारण परिवार की महिला रेखा देवी शुक्रवार 10 जुलाई की शाम को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 1100 रुपये राशि निकालने के लिए बगल के एक ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) पर गईं। उनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता है। खाते से जब 1100 रुपये की निकासी की गई तो ट्रांजैक्शन रसीद पर उपलब्ध राशि देख सीएसपी संचालक और रेखा देवी दोनों के होश उड़ गए।
दीदी, आप तो राजा बन गईं…
रसीद के अनुसार, रेखा देवी के खाते में 7,40,68,72,895.78 यानी करीब 740 करोड़ रुपये से अधिक का बैलेंस दिखाई दिया। सीएसपी संचालक ने मजाक में महिला से कहा- दीदी, आप तो राजा बन गईं। लेकिन इतनी बड़ी रकम देख रेखा देवी को सदमा सा लग गया।
महिला ने बताया कि वह बेहद गरीब परिवार से हैं। खाते में करोड़ों रुपये दिखने के बाद वह इतनी डर गईं कि रात भर सो नहीं सकीं। चिंता के कारण उनकी तबीयत भी खराब हो गई।
महिला बोलीं- मुझे हार्ट अटैक आ जाता
रेखा देवी ने कहा, "मुझे लगा कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी न हो गई हो। हमारे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? डर के मारे मैंने रात से खाना भी नहीं खाया है। अगर मेरा दिल थोड़ा भी कमजोर होता, तो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाता।"
खाते में अचानक 740 करोड़ रुपये कहां से आए?
एक साधारण परिवार की महिला के खाते में अचानक इतनी बड़ी रकम कहां से आई, इसका अभी पता नहीं चल पा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर या सिस्टम में आई किसी तकनीकी खराबी के चलते ऐसा हुआ है। हालांकि यह मामला क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बन रहा है। रेखा देवी का कहना है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यह बैंक या सिस्टम की बड़ी लापरवाही है।
बैंक अधिकारियों द्वारा जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी। विभिन्न जिलों से भी पूर्व में ऐसे कुछ मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें आम लोगों के खाते में अचानक करोड़ों और अरबों रुपये का बैलेंस दिखने लगता है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।