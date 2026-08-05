बिहार की युवती की दमन में हत्या, ट्रॉली बैग में मिली लाश; दूसरी जाति के युवक संग हुई थी फरार
बिहार के नवादा जिले की रहने वाली एक युवती की दमन में हत्या कर दी गई है। हत्या का शक युवती के प्रेमी पर है। युवती की लाश एक ट्रॉली बैग में मिली है। करीब 2 साल पहले युवती दूसरी जाति के लड़के के साथ घर से फरार हो गई थी।
बिहार के नवादा जिले की रहने वाली एक युवती की दमन में हत्या से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि करीब दो साल पहले यह युवती अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। जानकारी के मुताबिक, दमन में नवादा के रोह थाना क्षेत्र के सिउर गांव की युवती की हत्या कर दी गई। किराए के मकान से वहां की पुलिस ने ट्रॉली बैग में बंद लाश बरामद की है। दमन पुलिस की सूचना पर रोह थाने की पुलिस ने युवती के परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन दमन के लिए रवाना हो गए। चर्चा है कि उसके प्रेमी ने ही हत्या की है। मृतका छोटी कुमारी रोह थाना क्षेत्र के सिउर गांव निवासी मनीष उपाध्याय की पुत्री थी।
बताया जा रहा है कि युवती 2024 में गांव के ही दूसरी जाति के युवक ऋषभ कुमार के साथ घर से चली गई थी। घटना को लेकर युवती के परिजनों ने रोह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद से युवती और उसके प्रेमी का कहीं पता नहीं चल रहा था। इसी बीच सोमवार को युवती की लाश मिलने की खबर स्थानीय पुलिस के माध्यम से परिजनों को मिली।
चर्चा है कि प्रेमी ने ही हत्या कर संभवतः लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे ट्रॉली बैग में भर दिया। मगर मौका नहीं मिलने पर ट्रॉली बैग में बंद लाश किराए के कमरे में छोड़कर फरार हो गया। कई दिनों से कमरे में ताला लगा देख मकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने दरवाजा खोला तो कमरे में दुर्गंध भरी हुई थी और ट्रॉली बैग में युवती की लाश पाई गई। फिलहाल प्रेमी फरार है और पुलिस उसे तलाश रही है।