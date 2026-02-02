पटना-दिल्ली मेन लाइन से सीधे जुड़ेगा नवादा, पावापुरी के लिए रेल कनेक्टिविटी की मिली सौगात
मोदी सरकार के बजट में विभिन्न क्षेत्रों के विकास से संबंधित कई ऐलान किए गए। इस बजट में बिहार में रेलवे लाइनों का जाल बिछाने को लेकर भी ऐलान किया गया है। इस कड़ी में नवादा के लिए बड़ी सौगात का ऐलान है। माना जा रहा है कि यह विकसित नवादा की दिशा में सबसे मजबूत कदम। दरअसल 492.14 करोड़ की लागत से 25.10 किलोमीटर लंबे नवादा–पावापुरी नई रेल लाइन का निर्माण शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने बजट आवंटित कर दिया है। यह अबतक का रेलवे में नवादा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास कार्य माना जा रहा है। इसके बनने से नवादा-पावापुरी नई लाइन प्रमुख जैन तीर्थस्थल पावापुरी के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
यह सौगात मिलने के बाद सांसद विवेक ठाकुर ने केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है। विवेक ठाकुर ने एक्स पर लिखा, 'नवादा के लिए बड़ी सौगात, विकसित नवादा की दिशा में सबसे मजबूत कदम। 492.14 करोड़ की लागत से 25.10 किलोमीटर लंबे नवादा–पावापुरी नई रेल लाइन का निर्माण शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने बजट आवंटित कर दिया गया है। यह अबतक का रेलवे में नवादा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास कार्य है। यह बहुप्रतीक्षित मांग थी।
यह परियोजना नवादा को सीधे पटना और दिल्ली मेन लाइन से जोड़ने की दिशा में पहला चरण है। इससे न केवल स्थानीय नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा बल्कि व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। यह परियोजना नवादा सहित आसपास के क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगा।
इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए नवादा लोकसभा वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का कोटि - कोटि आभार एवं अभिनंदन।'