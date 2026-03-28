नवादा में रामनवमी शोभायात्रा पर पथराव के बाद तनाव, बाजार में आगजनी, भारी पुलिस फोर्स तैनात

नवादा जिले के रोह में रामनवमी शोभायात्रा पर जामा मस्जिद के पास पथराव कर दिया गया। इसमें 3 लोग जख्मी हो गए। आक्रोशित लोगों ने बाजार में आगजनी कर दी। पुलिस ने स्थिति को काबू में कर लिया है, भारी फोर्स तैनात है।

Nawada News: बिहार के नवादा जिले के रोह में रामनवमी शोभायात्रा पर पथराव के बाद तनाव की स्थिति बन गई। कस्बे के पुरानी बाजार में शनिवार देर शाम जामा मस्जिद के पास एक गली से किसी ने रामनवमी के जुलूस पर पथराव कर दिया। पथराव से 3 लोग चोटिल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाकर उपचार कराया गया। वहीं, पथराव के बाद उग्र हुए दूसरे पक्ष के युवकों ने बाजार में आगजनी कर दी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

जानकारी के अनुसार प्रखंड मुख्यालय रोह में शनिवार देर शाम को रामनवमी के मौक पर शोभायात्रा निकाली जा रही थी। शोभायात्रा का रूट निचली बाजार से दुर्गा स्थान की ओर रखा गया। जब बाजार से शोभायात्रा गुजर रही थी, तभी जामा मस्जिद के पास एक गली से किसी शरारती तत्व ने पथराव कर दिया। वहां पर मौजूद रोह थानाध्यक्ष राहुल अभिषेक ने तुरंत मोर्चा संभाला और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की।

इसके बाद कुछ देर तक माहौल शांत हो गया। फिर पुलिसकर्मी वहां से रामनवमी शोभायात्रा को आगे बढ़ाने में जुट गए। इसी बीच एक बार फिर पथराव कर दिया गया। इससे शोभायात्रा में शामिल तीन लोग चोटिल हो गए। उन्हें तुरंत रोह स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

वहीं, इस घटना के बाद कस्बे में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। उग्र हुए दूसरे पक्ष के युवकों ने बाजार में सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों की टोकरी इत्यादि को जला दिया। हालांकि, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया।

घटना की सूचना मिलने पर नवादा जिला मुख्यालय से भी एसपी समेत वरीय पदाधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ रोह बाजार पहुंचे। खबर लिखे जाने तक पुलिस कस्बे में कैंप कर रही है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है। एसडीपीओ हुलास कुमार और मुख्यालय डीएसपी निशु मलिक समेत अन्य अधिकारी भी कैंप कर रहे हैं।