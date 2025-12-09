नवादा के अस्पताल में शव के लिए नहीं मिली एंबुलेंस, स्ट्रेचर पर ले गए; BHM सस्पेंड

संक्षेप: नवादा जिले के अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल प्रशासन द्वारा शव वाहन उपलब्ध नहीं कराने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक को सस्पेंड कर दिया है। दो चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

नवादा जिले के अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक कानन प्रिया को स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एंबुलेंस या शव वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य स्वास्थ्य समिति ने यह कार्रवाई की है। समिति ने कहा है कि सात दिसंबर की रात्रि 10-11 बजे के बीच एक मरीज केशरी देवी (75 वर्ष) को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई।

मृत्यु होने के बाद उनके परिजनों को शव ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने एंबुलेंस या वाहन उपलब्ध नहीं कराया। इस तरह की घटना से सरकार की छवि धूमिल हुई है। वहीं, इस घटना के बाद दूसरी ओर उक्त स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉ. कुमार गौरव और प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉ. राजेश कुमार से दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।