Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar NewsNawada hospital denied ambulance for body carried on stretcher BHM suspended
नवादा के अस्पताल में शव के लिए नहीं मिली एंबुलेंस, स्ट्रेचर पर ले गए; BHM सस्पेंड

नवादा के अस्पताल में शव के लिए नहीं मिली एंबुलेंस, स्ट्रेचर पर ले गए; BHM सस्पेंड

संक्षेप:

नवादा जिले के अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल प्रशासन द्वारा शव वाहन उपलब्ध नहीं कराने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक को सस्पेंड कर दिया है। दो चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

Dec 09, 2025 10:38 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, नवादा
share

नवादा जिले के अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक कानन प्रिया को स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एंबुलेंस या शव वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य स्वास्थ्य समिति ने यह कार्रवाई की है। समिति ने कहा है कि सात दिसंबर की रात्रि 10-11 बजे के बीच एक मरीज केशरी देवी (75 वर्ष) को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मृत्यु होने के बाद उनके परिजनों को शव ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने एंबुलेंस या वाहन उपलब्ध नहीं कराया। इस तरह की घटना से सरकार की छवि धूमिल हुई है। वहीं, इस घटना के बाद दूसरी ओर उक्त स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉ. कुमार गौरव और प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉ. राजेश कुमार से दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।

विभाग ने कहा है कि वीडियो फुटेज में यह भी दिखा है कि डॉ. कुमार गौरव अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। विभाग ने यह भी कहा है कि परिजन को स्ट्रेचर उपलब्ध कराया गया, उसके एवज में उनके परिजन को अस्पताल परिसर में जबरन रोक कर रखा गया।