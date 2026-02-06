Hindi NewsBihar NewsNawada district judge shilpi soni raj dead by heart attack
बिहार के नवादा में जिला जज शिल्पी सोनी राज का हार्ट अटैक से निधन, अस्पताल में थीं भर्ती
संक्षेप:
बताया जा रहा है कि देर रात तबियत बिगड़ने पर जिला जल शिल्पी सोनी राज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। जिला जज के निधन की सूचना मिलने पर डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं।
Feb 06, 2026 10:09 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, नवादा
बिहार के नवााद जिले में जिला जल की हार्ट अटैक से निधन की खबर है। नवादा की जिला जज शिल्पी सोनी राज का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि देर रात तबियत बिगड़ने पर जिला जल शिल्पी सोनी राज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। जिला जज के निधन की सूचना मिलने पर डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं।
कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जिला जज के निधन की खबर सामने आने के बाद नवादा व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी, कर्मचारी और वकील भी अस्पताल पहुंच गए हैं। जिला जज के निधन से न्यायिक और प्रशासनिक अमले में शोक की लहर है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जिला जज शिल्पी सोनी राज ने 6 महीने पहले ही नवादा में जिला जज की कमान संभाली थी। अचानक उनके निधन से यहां सभी हैरान हैं।
लेखक के बारे मेंNishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
