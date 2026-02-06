Hindustan Hindi News
बिहार के नवादा में जिला जज शिल्पी सोनी राज का हार्ट अटैक से निधन, अस्पताल में थीं भर्ती

संक्षेप:

बताया जा रहा है कि देर रात तबियत बिगड़ने पर जिला जल शिल्पी सोनी राज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। जिला जज के निधन की सूचना मिलने पर डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं।

Feb 06, 2026 10:09 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, नवादा
बिहार के नवााद जिले में जिला जल की हार्ट अटैक से निधन की खबर है। नवादा की जिला जज शिल्पी सोनी राज का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि देर रात तबियत बिगड़ने पर जिला जल शिल्पी सोनी राज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। जिला जज के निधन की सूचना मिलने पर डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जिला जज के निधन की खबर सामने आने के बाद नवादा व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी, कर्मचारी और वकील भी अस्पताल पहुंच गए हैं। जिला जज के निधन से न्यायिक और प्रशासनिक अमले में शोक की लहर है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जिला जज शिल्पी सोनी राज ने 6 महीने पहले ही नवादा में जिला जज की कमान संभाली थी। अचानक उनके निधन से यहां सभी हैरान हैं।

