Nawada District Results LIVE: नवादा की 5 सीटों पर मतगणना शुरू, कौन चल रहा है आगे

संक्षेप: Nawada District Seats Overall Results: नवादा जिले की नवादा, हिसुआ, रजौली (सुरक्षित), वारिसलीगंज और गोविंदपुर कुल पांच विधानसभा सीटों में 2020 में महागठबंधन ने चार सीटें जीती थीं। जबकि एनडीए को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा था। मतगणना शुरू हो गई है।

Nawada District Seats Overall Results: बिहार के मगध क्षेत्र के महत्वपूर्ण नवादा जिले की सभी पांच विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में नवादा की पांच सीटों में से चार सीटें महागठबंधन तो एक सीट एनडीए ने जीती थीं। एनडीए की ओर से भाजपा ने वारिसलीगंज की सीट जीती थी जबकि नवादा, हिसुआ, रजौली और गोविंदपुर की सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया था। इन पांचों सीटों पर फिर वही पुराने दिग्गजों के साथ नए चेहरे भी मैदान में हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नवादा विधानसभा सीट 2020 में नवादा सीट पर RJD की विभा देवी ने निर्दलीय श्रवण कुमार को हराया था। विभा देवी इस बार जदयू से मैदान में हैं। जबकि उनके मुकाबले के लिए आरजेडी ने कौशल यादव को मैदान में उतारा है। इस सीट पर एआईएमआईएम की उम्मीदवार नसीमा खातून हैं तो जनसुराज पार्टी के टिकट पर अनुज सिंह मैदान में हैं।

हिसुआ विधानसभा सीट इस सीट पर 2020 में कांग्रेस की नीतू कुमारी ने बीजेपी के अनिल सिंह को हराकर जीत हासिल की थी। नीतू इस बार भी महागठबंधन की उम्मीदवार हैं और मजबूत स्थिति में हैं। भाजपा ने एक बार फिर अनिल सिंह पर दांव लगाया है।

रजौली (SC) विधानसभा सीट इस सीट पर 2020 में RJD के प्रकाश वीर ने JDU के कैंडिडेट कन्हैया कुमार को हराया था। इस बार रजौली से आरजेडी की उम्मीदवार पिंकी चौधरी हैं जिनकी स्थिति काफी मजबूत बताई जा रही है। वहीं लोजपा रामविलास की प्रत्याशी विमला राजवंशी ने भी पूरा जोर लगाया है।

वारिसलीगंज विधानसभा सीट 2020 में BJP की अरुणा देवी ने कांग्रेस के कैंडिडेट सतीश कुमार को हराया था। चार बार विधायक रह चुकीं अरुणा देवी इस बार भी एनडीए की ओर से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। वहीं महागठबंधन के राजद उम्मीदवार बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी भी मजबूत स्थिति में दिख रही हैं।