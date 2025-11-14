Nawada Result LIVE: नवादा सीट नतीजा, जदयू की विभा देवी को हरा पाएंगे राजद के कौशल यादव?
संक्षेप: Nawada Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में नवादा सीट पर RJD के कौशल यादव और JDU की विभा देवी यादव के बीच हार-जीत की लड़ाई है। नवादा सीट के चुनाव परिणाम के लिए आज काउंटिंग हो रही है।
Nawada Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में नवादा सीट पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो रही है। नवादा सीट पर हार-जीत का सीधा मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कौशल यादव और जनता दल यूनाइटेड (JDU) की विभा देवी यादव के बीच है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को नवादा सीट पर मतदान हुआ। आज नतीजे आ रहे हैं। नवादा सीट पर मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि मौजूदा विधायक विभा देवी यादव ने पिछला यानी 2020 का चुनाव राजद के टिकट पर जीता था। वहीं राजद के वर्तमान उम्मीदवार कौशल यादव ने पिछला चुनाव जदयू के टिकट पर लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार दोनों उम्मीदवार अलग-अलग पार्टियों से आमने-सामने हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव के भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।
जेडीयू-आरजेडी के बीच कड़ा मुकाबला
2010 में जनता दल (यूनाइटेड) की पूर्णिमा यादव ने 46,568 वोटों से आरजेडी के राज बल्लभ प्रसाद को 40,231 वोटों से हराया। 2015 में आरजेडी के राज बल्लभ प्रसाद ने 88,235 वोटों (50.12%) से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) के इंद्रदेव प्रसाद को हराकर 16,726 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। यह महागठबंधन की जीत का दौर था। हालांकि दुष्कर्म प्रकरण में राज बल्लभ प्रसाद को जेल हो गई जिसके बाद सीट पर 2019 में उपचुनाव हुआ और जेडीयू के कौशल यादव विजयी हुए। लेकिन 2020 के पूर्ण चुनाव में राज बल्लभ प्रसाद की पत्नी आरजेडी की विभा देवी ने 72,435 वोटों से स्वतंत्र शरवान कुमार महतो को हराया। 2025 चुनाव से पहले उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया।