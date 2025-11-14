Nautan LIVE: नौतन की जनता ने किसे दिया जनाधार? BJP-कांग्रेस में टक्कर; मतगणना आज
संक्षेप: Nautan Assembly Seat Result LIVE 2025: नौतन विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। यहां इस बार भी बीजेपी ने नारायण प्रसाद पर ही भरोसा जताया है और उन्हें यहां कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस बार कांग्रेस ने यहां से अमित कुमार को मैदान में उतारा है।
Nautan Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की नौतन विधानसभा सीट पर पिछले दो चुनावों में भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) का दबदबा रहा है। इस बार इस सीट पर कड़ा मुकाबला है। इस बार भी बीजेपी ने नारायण प्रसाद पर ही भरोसा जताया है और उन्हें यहां कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस बार कांग्रेस ने यहां से अमित कुमार को मैदान में उतारा है। जन सुराज ने संतोष चौधरी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान हुआ था।
पिछले चुनाव में बीजेपी के नारायण प्रसाद ने कांग्रेस के शेख मुहम्मद कामरान को पटखनी दी थी। इस सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी के नारायण प्रसाद को कुल 78,657 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के शेख मोहम्मद कामरान को 52,761 वोट मिले थे। उस चुनाव में निर्दलीय किस्मत आजमाने वाले मनोरमा प्रसाद को 15, 421 मत मिले थे।
नौतन विधानसभा सीट एक सामान्य श्रेणी की सीट है। माना जाता है कि इस सीट पर ग्रामीण आबादी का ही प्रभुत्व है। माना जाता है कि इस सीट पर भूमिहार, यादव, मुस्लिम औऱ दलित मतदाता ही निर्णायक भूमिका में हैं। शिक्षा और विकास यहां के अहम मुद्दे हैं और यहां की ज्यादातर आबादी अभी भी खेती और पशुपालन पर ही निर्भर है। यहां गंडक नदी से आने वाली बाढ़ भी लोगों के लिए भारी परेशानी बनती है। इलाके में अच्छे स्वास्थ्य केंद्रों की कमी भी इस चुनाव में मुद्दा रहा। बहरहाल अब इस सीट पर जनता ने अपना अगला विधायक चुना है और आज नए विधायक को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी।