national investigating agency raid in vaishali hajipur बिहार में NIA की रेड, एके-47 मामले में हाजीपुर में सबूत खंगाल रही टीम, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsnational investigating agency raid in vaishali hajipur

बिहार में NIA की रेड, एके-47 मामले में हाजीपुर में सबूत खंगाल रही टीम

गुरुवार की सुबह करीब 4:30 बजे से छापेमारी कर रही टीम। एके-47 से जुड़े मामले को लेकर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। बिहार के अन्य कई ठिकानों पर भी छापेमारी की कही जा रही बात।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, वैशालीThu, 21 Aug 2025 06:55 AM
share Share
Follow Us on
बिहार में NIA की रेड, एके-47 मामले में हाजीपुर में सबूत खंगाल रही टीम

बिहार में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी से खलबली है। एनआईए की टीम ने वैशाली जिले के हाजीपुर में अचानक रेड डाली है। हाजीपुर के नगर थाने की पुलिस के सहयोग से डाक बंगला चौक निवासी राजू राय के घर पर छापेमारी चल रही है। गुरुवार की सुबह करीब 4:30 बजे से छापेमारी कर रही टीम। एके-47 से जुड़े मामले को लेकर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। बिहार के अन्य कई ठिकानों पर भी छापेमारी की कही जा रही बात।