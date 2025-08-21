Hindi NewsBihar Newsnational investigating agency raid in vaishali hajipur
बिहार में NIA की रेड, एके-47 मामले में हाजीपुर में सबूत खंगाल रही टीम
गुरुवार की सुबह करीब 4:30 बजे से छापेमारी कर रही टीम। एके-47 से जुड़े मामले को लेकर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। बिहार के अन्य कई ठिकानों पर भी छापेमारी की कही जा रही बात।
Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, वैशालीThu, 21 Aug 2025 06:55 AM
बिहार में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी से खलबली है। एनआईए की टीम ने वैशाली जिले के हाजीपुर में अचानक रेड डाली है। हाजीपुर के नगर थाने की पुलिस के सहयोग से डाक बंगला चौक निवासी राजू राय के घर पर छापेमारी चल रही है। गुरुवार की सुबह करीब 4:30 बजे से छापेमारी कर रही टीम। एके-47 से जुड़े मामले को लेकर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। बिहार के अन्य कई ठिकानों पर भी छापेमारी की कही जा रही बात।
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar election 2025 Date , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।