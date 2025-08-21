बिहार में NIA की रेड, एके-47 मामले में हाजीपुर में सबूत खंगाल रही टीम

बिहार में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी से खलबली है। एनआईए की टीम ने वैशाली जिले के हाजीपुर में अचानक रेड डाली है। हाजीपुर के नगर थाने की पुलिस के सहयोग से डाक बंगला चौक निवासी राजू राय के घर पर छापेमारी चल रही है। गुरुवार की सुबह करीब 4:30 बजे से छापेमारी कर रही टीम। एके-47 से जुड़े मामले को लेकर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। बिहार के अन्य कई ठिकानों पर भी छापेमारी की कही जा रही बात।