स्कूल की छुट्टी होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य, बिहार शिक्षा विभाग ने जारी किया नया टाइम टेबल

संक्षेप:

बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों का नया टाइम टेबल जारी किया है। इसके तहत स्कूल की छुट्टी होने से पहले राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है। सभी सरकारी स्कूलों को इसका पालन करना जरूरी होगा।

Dec 05, 2025 08:55 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार में प्राइमरी से लेकर प्लस टू तक के सभी सरकारी स्कूल अब मॉडल टाइम-टेबल से चलेंगे। यह टाइम-टेबल सभी संस्कृत स्कूलों एवं मदरसों पर भी लागू होगा। इसके तहत स्कूल की छुट्टी होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य होगा। सभी स्कूल पूर्वाह्न 9.30 से अपराह्न 4 बजे तक चलेंगे। सुबह 9.30 से 10 बजे तक प्रार्थना होगी। प्रार्थना के साथ बिहार गीत भी गाए जाएंगे। प्रार्थना में सभी शिक्षक-कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। इसके बाद 10 से 4 बजे तक आठ घंटी पढ़ाई होगी। राष्ट्रगान के बाद छुट्टी होगी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर. के हस्ताक्षर से टाइम-टेबल जारी हुआ है। सुबह 10 से 10.40 तक पहली घंटी, 10.40 से 11.20 तक दूसरी घंटी एवं 11.20 से दोपहर 12 बजे तक तीसरी घंटी चलेगी। 12 से 12.40 बजे तक लंच टाइम रहेगा। 12.40 से 1.20 तक चौथी घंटी, 1.20 से दो बजे तक पांचवीं घंटी, दो बजे से 2.40 तक छठी घंटी, 2.40 से 3.20 तक सातवीं घंटी एवं 3.20 से चार बजे तक आठवीं घंटी चलेगी। फिर शाम 4 बजे छुट्टी कर दी जाएगी।

राष्ट्रगान में लाउडस्पीकर का प्रयोग अनिवार्य होगा

राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मॉडल टाइम-टेबल लागू करने के साथ कई अहम प्रावधान किए गए हैं। सुबह 9.30 से 10 बजे तक होने वाली असेंबली-प्रार्थना में सबसे पहले शिक्षकों द्वारा बच्चों के गेटअप, पोशाक, बाल और नाखून की जांच की जाएगी। इसके बाद ही प्रार्थना होगी। बिहार गीत होंगे। फिर, सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन एवं अन्य परिचर्चा कराई जाएगी।

आठ पीरियड की पढ़ाई के बाद छुट्टी होगी। लेकिन, छुट्टी से पहले होने वाले राष्ट्रगान में लाउडस्पीकर का प्रयोग अनिवार्य होगा। प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग-अलग वर्ग के लिए अलग-अलग समयांतराल निर्धारित होगा। सभी वर्गों के लिए एक ही तरह की गतिविधि-खेलकूद नहीं होगा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar School Bihar Education Department Bihar News
