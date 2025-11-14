Nathnagar Result LIVE: नाथनगर चुनाव नतीजा; शेख जियाउल, मिथुन कुमार और अजय राय में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Nathnagar Assembly Seat Result LIVE 2025: भागलपुर की नाथनगर सीट पर राजद और चिराग की पार्टी लोजपा-आर की टक्कर मानी जा रही है। राजद के शेख जिया जीतेंगे या फिर LJP-R के मिथुन कुमार जीत का परचम लहराएंगे। एआईएमआईएम के मो. इस्माइल भी मैदान में हैं।

Nathnagar Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के भागलपुर जिले की नाथनगर सीट पर मुकाबला आरजेडी और एनडीए की लोजपा-आर के बीच है। राजद ने शेख जियाउल हसन पर दांव लगाया है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी LJP-R ने मिथुन कुमार को प्रत्याशी बनाया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने मो. इस्माइल को कैंडिडेट बनाया है। प्रशांत किशोर की जन सुराज भी मैदान में है। अजय राय को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर सभी दलों ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। 2020 के चुनाव की बात करें तो आरजेडी के अली अशरफ सिद्दीकी ने जेडीयू के लक्ष्मीकांत मंडल को 7000 से ज्यादा वोटों से हराया था। एलजेपी के अमरनाथ प्रसाद तीसरे नंबर पर रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस सीट पर बसपा समेत कई निर्दलीय भी सियासी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में इस सीट पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक समय यह सीट जेडीयू का गढ़ मानी जाती थी। जेडीयू की सुधा श्रीवास्तव 3 बार और अजय मंडल दो बार नाथनगर से विधायक रहे। नाथनगर सीट पर समाजवादी पार्टियों का प्रभाव ज्यादा रहा है। 4 बार जेडीयू, 3 बार जनता दल, एक-एक बार जनता पार्टी, समता पार्टी, आरजेडी और अन्य दलों ने कब्जा जमाया। शुरुआत के दौर में 3 बार कांग्रेस को भी यहां जीत मिली।