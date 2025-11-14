Narkatiaganj Result LIVE: नरकटियागंज में मतगणना आज, बीजेपी-राजद प्रत्याशी की जीत-हार का होगा फैसला
संक्षेप: Narkatiaganj Assembly Seat Result Live 2025: नरकटियागंज विधानसभा सीट पर आज मतगणना का दिन है। जैसे-जैसे ईवीएम मशीन में पड़े वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी प्रत्याशियों की जीत-हार तय होती जाएगी। इस सीट पर राजद औऱ कांग्रेस के प्रत्याशी भी एक दूसरे खिलाफ ताल ठोक रहे हैं।
Narkatiaganj Assembly Seat Result Live 2025: पश्चिम चंपारण की नरकटियागंज विधानसभा सीट पर किस्मत आजमा रहे सभी प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आज यहां मतगणना का दिन है। वोटों की गिनती के बाद यह तय हो जाएगा कि जनता ने किसे यहां अपना सिरमौर चुना है। इस सीट पर महागठबंधन में शामिल राजद (राष्ट्रीय जनत दल) और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जाहिर है इस सीट पर एनडीए के साथ-साथ राजद-कांग्रेस भी आमने सामने हैं। राजद ने यहां से दीपक यादव को टिकट थमाया है तो कांग्रेस ने पूर्व सीएम केदार पांडेय के पौत्र शाश्वत केदार पांडेय को मैदान में उतारा है।
एनडीए की तरफ से इस सीट पर बीजेपी ने संजय कुमार पांडे को यहां कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस सीट पर पिछले चुनाव में रश्मि वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विनय वर्मा को हार का मुंह देखना पड़ा था।
यहां आपको सबसे पहले बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होगी। काउंटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम के मतों की गिनती शुरू होगी। पोस्टल बैलट की गिनती ईवीएम की गिनती से पहले खत्म करनी होती है।
नरकटियागंज सीट पर बीजेपी भले ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही हो लेकिन मुस्लिम और कांग्रेस समर्थक वोटर या खेल बदल भी सकते हैं। इस सीट पर मतगणना के बाद आज जीत और हर की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बता दें कि इस सीट पर बीजेपो को सवर्ण मतदाताओं का स्थायी समर्थन और संगठनात्मक मजबूती का फायदा मिल सकता है। हालांकि, राजद-कांग्रेस की इस फ्रेंडली फाइट वाली सीट पर इस बार बीजेपी के लिए राह आसान भी नहीं।