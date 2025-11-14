Hindustan Hindi News
Narkatia Assembly Seat Result 2025
Narkatia Result LIVE: राजद के शमीम अहमद या जदयू के विशाल कुमार, नरकटिया सीट पर फैसला आज

Fri, 14 Nov 2025 08:21 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Narkatia Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण जिले की नरकटिया विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पहले आधे घंटे में बैलट पेपर के मतों की गिनती होगी और फिर इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती खत्म होने के बाद इस सीट से जीते हुए प्रत्यााशी का ऐलान हो जाएगा। इस सीट से राजद (राष्ट्रीय जनता दल) के प्रत्याशी शमीम अहमद का मुकाबला जदयू (जनता दल यूनाइटेड) के उम्मीदवार विशाल कुमार से है। नरकटिया से जनसुराज पार्टी ने लाल बाबू प्रसाद को टिकट थमाया है। इसके अलावा इस सीट पर कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य तौर से इस सीट पर राजद औऱ जदयू के बीच मुकाबला है। हालांकि, जनसुराज पार्टी ने यहां अपने उम्मीदवार उतार कर दंगल को दिलचस्प जरूर बनाया है।

Narkatia Assembly Seat Result Live 2025:

8:00 AM- Narkatia Result LIVE: बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

साल 2020 में इस सीट पर हुए चुनाव में राजद के शमीम अहमद को 85,562 वोट मिले थे। जदयू के श्याम बिहारी प्रसाद को 57,771 वोट मिले थे। इसके अलावा इस सीट पर एलजेपी के उम्मीदवार सोनू कुमार को 20, 494 वोट हासिल हुए थे। इस सीट पर साल 2010 में पहली बार चुनाव कराए गए थे और जेडीयू के श्याम बिहारी बिहारी प्रसाद ने चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद साल 2015 में यह सीट आरजेडी की झोली में चली गई थी।

नरकटिया विधानसभा सीट पर मतगणना कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होगी। पोस्टल बैलट की गिनती के लगभग आधे घंटे के बाद ईवीएम के वोटों की गणना शुरू हो जाएगी। बैलट की गिनती ईवीएम की गिनती से पहले खत्म करनी होती है। अगर पोस्टल बैलट की गिनती पूरी ना हो तो ईवीएम के आखिरी राउंड की गिनती तब तक रोक दी जाती है, जब तक कि पोस्टल बैलट का अंतिम नंबर ना आ जाए।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
