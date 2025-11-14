Narkatia Result LIVE: राजद के शमीम अहमद या जदयू के विशाल कुमार, नरकटिया सीट पर फैसला आज

संक्षेप: Narkatia Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण जिले की नरकटिया विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। वोटों की गिनती खत्म होने के बाद इस सीट से जीते हुए प्रत्यााशी का ऐलान हो जाएगा। इस सीट से राजद (राष्ट्रीय जनता दल) के प्रत्याशी शमीम अहमद का मुकाबला जदयू से है।

Narkatia Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण जिले की नरकटिया विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पहले आधे घंटे में बैलट पेपर के मतों की गिनती होगी और फिर इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती खत्म होने के बाद इस सीट से जीते हुए प्रत्यााशी का ऐलान हो जाएगा। इस सीट से राजद (राष्ट्रीय जनता दल) के प्रत्याशी शमीम अहमद का मुकाबला जदयू (जनता दल यूनाइटेड) के उम्मीदवार विशाल कुमार से है। नरकटिया से जनसुराज पार्टी ने लाल बाबू प्रसाद को टिकट थमाया है। इसके अलावा इस सीट पर कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य तौर से इस सीट पर राजद औऱ जदयू के बीच मुकाबला है। हालांकि, जनसुराज पार्टी ने यहां अपने उम्मीदवार उतार कर दंगल को दिलचस्प जरूर बनाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Narkatia Assembly Seat Result Live 2025: 8:00 AM- Narkatia Result LIVE: बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

साल 2020 में इस सीट पर हुए चुनाव में राजद के शमीम अहमद को 85,562 वोट मिले थे। जदयू के श्याम बिहारी प्रसाद को 57,771 वोट मिले थे। इसके अलावा इस सीट पर एलजेपी के उम्मीदवार सोनू कुमार को 20, 494 वोट हासिल हुए थे। इस सीट पर साल 2010 में पहली बार चुनाव कराए गए थे और जेडीयू के श्याम बिहारी बिहारी प्रसाद ने चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद साल 2015 में यह सीट आरजेडी की झोली में चली गई थी।