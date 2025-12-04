Bihar Vidhan Sabha: नरेंद्र नारायण यादव होंगे बिहार विधानसभा के 19वें उपाध्यक्ष, घोषणा आज
Bihar Vidhan Sabha: बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 4 दिसंबर की तिथि तय की है। नरेंद्र यादव 18वीं विस में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका का निर्वहन कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में ही विथानसभा अध्यक्ष का चुनाव सम्पन्न हुआ था।
Bihar Vidhan Sabha: नरेन्द्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के 19वें उपाध्यक्ष होंगे। वह दूसरी बार विस के उपाध्यक्ष बनेंगे। लगातार दो बार विधानसभा उपाध्यक्ष बनने वाले दूसरे उपाध्यक्ष होंगे। गुरुवार को उनके चुने जाने की घोषणा होगी। विस अध्यक्ष प्रेम कुमार ने निर्वाचन के लिए 4 दिसंबर की तिथि तय की है। यादव 18वीं विस में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका का निर्वहन कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में ही विस अध्यक्ष का चुनाव सम्पन्न हुआ।
वह 17वीं विस में 23 फरवरी 2024 को उपाध्यक्ष बने थे। इसके बाद 18वीं विधानसभा में भी उन्हें यह अवसर मिल रहा है। उनके पहले शकूर अहमद दो बार उपाध्यक्ष रहे। यादव आजादी के बाद उपाध्यक्ष बनने वाले 19वें व्यक्ति हैं। आजादी के बाद देवशरण सिंह पहले उपाध्यक्ष थे। हालांकि अब्दुल बारी स्वतंत्रता के पहले 1937 से 1939 तक उपाध्यक्ष रहे। देवशरण सिंह 24 अप्रैल 1946 को उपाध्यक्ष बने और 31 मार्च 1952 तक पद पर रहे। राधानंदन झा विधानसभा के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो विधानसभा उपाध्यक्ष के बाद सीधे अध्यक्ष बने।
उपाध्यक्ष कब से कब तक
1. अब्दुल बारी: 1937-1939
2. देवशरण सिंह: 24.06.1946-31.03.1952
3. जगत नारायण लाल: 16.05.1956-1957
4. प्रभुनाथ सिंह: 21.05.1957-1961
5. सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल: 06.04.1962-1966
6. योगेन्द्र प्रसाद: 30.03.1967-26.02.1969
7. शकूर अहमद: 01.07.1970-08.01.1972
8. शकूर अहमद: 04.06.1972-30.04.1977
9. राधानंदन झा: 26.06.1977-17.02.1980
10. गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु: 22.12.1980-06.03.1985
11. शिवनंदन पासवान: 03.07.1985-14.11.1989
12. रघुवंश प्रसाद सिंह: 24.01.1990-05.03.1990
13. देवेन्द्र नाथ चांपिया: 22.03.1990-15.03.1995
14. जगबंधु अधिकारी: 25.07.1996-01.03.2000
15. भोला प्रसाद सिंह: 17.12.2002-06.03.2005
16. शकुनी चौधरी: 30.07.2009-23.11.2010
17. अमरेन्द्र प्रताप सिंह: 07.08.2012-14.11.2015
18. महेश्वर हजारी: 24.03.2021-23.02.2024
19. नरेन्द्र नारायण यादव: 23.02.2024-19.11.2025