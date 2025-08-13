Narendra Modi to give projects worth 1657 crores to Bihar from Gayaji on 22nd August गयाजी से बिहार को 1657 करोड़ के प्रोजेक्ट देंगे नरेंद्र मोदी, 22 अगस्त को बोधगया में रैली, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNarendra Modi to give projects worth 1657 crores to Bihar from Gayaji on 22nd August

गयाजी से बिहार को 1657 करोड़ के प्रोजेक्ट देंगे नरेंद्र मोदी, 22 अगस्त को बोधगया में रैली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को एक बार फिर बिहार दौरे पर रहेंगे। गयाजी में वे सभा को संबोधित कर लगभग 1657 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना/गयाWed, 13 Aug 2025 11:14 PM
share Share
Follow Us on
गयाजी से बिहार को 1657 करोड़ के प्रोजेक्ट देंगे नरेंद्र मोदी, 22 अगस्त को बोधगया में रैली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी साल में एक बार फिर बिहार दौरा होने जा रहा है। पीएम मोदी 22 अगस्त, शुक्रवार को गयाजी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बोधगया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम से वे राज्य को लगभग 1675 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। यह जानकारी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नीतीश सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने बुधवार को दी।

उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गयाजी यात्रा से वहां के विकास को गति मिलेगी। हम के हजारों कार्यकर्ता पीएम के स्वागत और सभा की सफलता की तैयारी में जुट गएृ हैं। मंत्री ने कहा कि मोक्षधाम गयाजी का ऐतिहासिक महत्व है। इसके अपेक्षित विकास से विरासत और विकास की एनडीए सरकार की परिकल्पना साकार होगी।

जानकारी के अनुसार गयाजी जिले के बोधगया में मगध विश्वविद्यालय परिसर में 22 अगस्त को प्रधानमंत्री की जनसभा प्रस्तावित है। जिला प्रशासन और एनडीए के स्थानीय नेता इसकी तैयारियों में जुट हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम स्थल पर लगभग ढाई लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। 80 गुना 40 फीट का भव्य मंच तैयार किया जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि पीएम की रैली में 3 लाख लोग पहुंचेंगे।

ये भी पढ़ें:बिहार पहुंचा नई अमृत भारत एक्सप्रेस का रैक, गयाजी से किस रूट पर चलाने की तैयारी?

बता दें कि बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। पीएम मोदी लगातार बिहार का दौरा करके परियोजनाओं का दनादन लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। बीते 18 जुलाई को उन्होंने मोतिहारी में 7200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की थी। साथ ही 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। प्रधानमंत्री इससे पहले सीवान, रोहतास, पटना, मधुबनी समेत अन्य जिलों में भी कार्यक्रम कर चुके हैं। चुनावी साल में अमूमन हर महीने उनका बिहार दौरा हो रहा है।