जननायक की उपाधि चुरा रही कांग्रेस, RJD; कर्पूरी का नाम लेकर राहुल, तेजस्वी पर बरसे मोदी

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कांग्रेस और राजद के नेताओं द्वारा जननायक कहने पर हमला बोला है और कहा कि ये कर्पूरी ठाकुर की जननायक की उपाधि चुराने में जुटे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को महागठबंधन के नेताओं द्वारा ‘जननायक’ बताने पर तीखा हमला बोला है और कहा कि ये हजारों करोड़ रुपये के घोटालों में जमानत पर चल रहे लोग हैं, जिनकी चोरी की आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी करने में जुटे हैं। बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को आम तौर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से याद किया जाता है। राहुल गांधी को कांग्रेस के नेता पदयात्रा के दौरान जननायक कहने लगे थे, जबकि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक बताया था। पूर्व पीएम चंद्रशेखर को भी जननायक कहा जाता है और बलिया में इसी नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है।