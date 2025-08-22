कर्मचारी जेल जाए तो सस्पेंड, नेता को सत्ता का सुख कैसे? मोदी बोले- अब भ्रष्टाचारी की कुर्सी भी जाएगी

पीएम नरेंद्र मोदी ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी जेल जाने पर सस्पेंड हो जाए और सीएम या मंत्री वहां सत्ता का सुख पाएं। मोदी ने जेल बंद नेताओं को 31वें दिन पद से हटाने वाले विधेयक पर कहा कि अब भ्रष्टाचारी की कुर्सी भी जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेल में लगातार 30 दिन रहने की सूरत में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने वाले विधेयक के विरोध का बिहार के गयाजी में जमकर बचाव किया और कहा कि अब भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे और उनकी कुर्सी भी जाएगी। मोदी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक सरकारी कर्मचारी जेल जाने पर सस्पेंड हो जाए लेकिन एक मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहकर भी सत्ता का सुख पाए। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को लोकसभा में एक संविधान संशोधन बिल पेश किया है जो पास हो गया तो पीएम, सीएम या मंत्री जेल में रहने की हालत में 31वें दिन खुद ही पद से हटा दिए जाएंगे। विपक्ष के विरोध के बीच Constitution (130th Amendment) Bill को संयुक्त समिति को भेजा गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार इस कानून के जरिए एजेंसियों की मदद से विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री को फर्जी मुकदमों में जेल भेजेगी और फिर पद से हटा देगी।