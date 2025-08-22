घुसपैठियों के लिए कुछ भी करेगी कांग्रेस, राजद; सतर्क रहें बिहार के लोग, हम डाका नहीं डालने देंगे: PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाजी में कहा कि कांग्रेस और राजद घुसपैठियों के लिए कुछ भी कर सकती है इसलिए बिहार के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मोदी ने 12000 हजार करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास के बाद एक जनसभा में यह बात कही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चल रहे विवाद के बीच शुक्रवार को गयाजी में कहा है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) घुसपैठियों के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने 15 अगस्त जिस डेमोग्राफी मिशन को शुरू करने की घोषणा की थी, वो जल्द काम शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार घुसपैठियों को देश का भविष्य नहीं तय करने देगी बल्कि उन्हें देश से बाहर करेगी।
मोदी ने गयाजी में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम से बिहार में 12000 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, ललन सिंह चिराग पासवान समेत एनडीए दलों के कई नेता उपस्थित थे।
पीएम मोदी ने कहा- “मैंने लालकिले से एक और खतरे की बात की है। और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। सुविधाओं पर भारतीय का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये काम शुरू कर देगा। हम हर घुसपैठिए को देश से बाहर करके ही रहेंगे।”
प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद मसले को राजनीतिक ट्विस्ट देते हुए कहा- “बिहार के लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहें। जान जाइए, कौन घुसपैठियों के साथ है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, कांग्रेस, आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं। कितने ही नीचे जा सकते हैं। बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस और राजद की बुरी नजर से बिहार को बचाकर रखना है।”