घुसपैठियों के लिए कुछ भी करेगी कांग्रेस, राजद; सतर्क रहें बिहार के लोग, हम डाका नहीं डालने देंगे: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाजी में कहा कि कांग्रेस और राजद घुसपैठियों के लिए कुछ भी कर सकती है इसलिए बिहार के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मोदी ने 12000 हजार करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास के बाद एक जनसभा में यह बात कही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चल रहे विवाद के बीच शुक्रवार को गयाजी में कहा है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) घुसपैठियों के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने 15 अगस्त जिस डेमोग्राफी मिशन को शुरू करने की घोषणा की थी, वो जल्द काम शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार घुसपैठियों को देश का भविष्य नहीं तय करने देगी बल्कि उन्हें देश से बाहर करेगी।