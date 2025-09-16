नरेंद्र मोदी और पप्पू यादव के ठहाके से खलबली; पूर्णिया के सांसद ने खुद बताया- क्या बात हुई थी?

पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसद पप्पू यादव के बीच मंच पर बातचीत और ठहाके ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में पप्पू की बेकद्री याद कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बीच पूर्णिया में मंच पर बातचीत और ठहाके ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मोदी सोमवार को पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने बिहार आए थे। हवाई सेवा की शुरुआत के बाद उन्होंने एक सरकारी कार्यक्रम में लगभग 40 हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मंच पर स्थानीय सांसद होने के नाते पप्पू यादव को भी जगह मिली थी। उन्हें पीएम के पीछे कम दूरी पर बिठाया गया था। पीएम के ठीक दाहिनी तरफ बैठे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और उनके दाहिने बैठे केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के बीच में पीछे पप्पू को जगह मिली थी।