Narendra Modi Pappu Yadav warm laughter in Purena sends ripples in political corridor MP reveals conversation with PM नरेंद्र मोदी और पप्पू यादव के ठहाके से खलबली; पूर्णिया के सांसद ने खुद बताया- क्या बात हुई थी?, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNarendra Modi Pappu Yadav warm laughter in Purena sends ripples in political corridor MP reveals conversation with PM

नरेंद्र मोदी और पप्पू यादव के ठहाके से खलबली; पूर्णिया के सांसद ने खुद बताया- क्या बात हुई थी?

पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसद पप्पू यादव के बीच मंच पर बातचीत और ठहाके ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में पप्पू की बेकद्री याद कर रहे हैं।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 16 Sep 2025 10:10 AM
share Share
Follow Us on
नरेंद्र मोदी और पप्पू यादव के ठहाके से खलबली; पूर्णिया के सांसद ने खुद बताया- क्या बात हुई थी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बीच पूर्णिया में मंच पर बातचीत और ठहाके ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मोदी सोमवार को पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने बिहार आए थे। हवाई सेवा की शुरुआत के बाद उन्होंने एक सरकारी कार्यक्रम में लगभग 40 हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मंच पर स्थानीय सांसद होने के नाते पप्पू यादव को भी जगह मिली थी। उन्हें पीएम के पीछे कम दूरी पर बिठाया गया था। पीएम के ठीक दाहिनी तरफ बैठे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और उनके दाहिने बैठे केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के बीच में पीछे पप्पू को जगह मिली थी।

पीएम मोदी के जनसभा मंच पर आगमन के बाद पप्पू यादव उनकी तरफ बढ़ते हुए कुछ कहते हैं, लेकिन उस समय पीएम अपनी बाईं तरफ बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ बात कर रहे थे। नीतीश से बहुत संक्षिप्त बातचीत के बाद पीएम मोदी दाहिनी तरफ पीछे मुड़कर पप्पू यादव को देखते हैं तो पप्पू उनके पास जाते हैं और नजदीक से कुछ बात करते हैं। लगभग 20 सेकंड के इस संवाद के दौरान पीएम मोदी पप्पू की बातों पर ठहाके लगाते हैं तो पप्पू भी हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान पप्पू यादव की बेकद्री को याद कर रहे हैं।

पूर्णिया में इंटरनेशल एयरपोर्ट, हाईकोर्ट की बेंच, एम्स और... पीएम मोदी से पप्पू यादव की नई डिमांड

पप्पू यादव ने ठहाके वाली बात पूछने पर कहा कि पीएम ने उनसे पूछा था कि अब क्या बच गया तो उन्होंने कुछ मांगें रख दी, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका मन नहीं भरा, पेट नहीं भरा और ठहाका लग गया। पप्पू ने बताया- “उन्होंने कहा कि अभी भी आपको चाहिए ही पूर्णिया के लिए, पेट नहीं भरा। अभी भी चाहिए ही, मन नहीं भरा। और कितना चाहिए। इस पर ही ठहाका हुआ था। और कितना चाहिए, मन नहीं भरा।”

पप्पू यादव ने तेजस्वी को जननायक बताया, तब भी राहुल के मंच से गायब; फिर नीचे रह गए, वीडियो देखिए

पप्पू ने बताया कि पीएम मोदी से बातचीत में उन्होंने सीमांचल, कोशी और मिथिलांचल के लिए विशेष पैकेज, हाईडैम की जरूरत और मखाना व तिलकुट पर से 18 परसेंट जीएसटी हटाने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि वो मोदी के आने से पहले अपने भाषण में पूर्णिया में हाईकोर्ट की बेंच और एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम की मांग भी उठा चुके थे। पप्पू यादव ने कहा कि मंच पर वो विपक्ष से अकेले नेता थे, जबकि एनडीए के दर्जनों मंत्री, सांसद और विधायक वहां मौजूद थे।

पप्पू यादव का वनवास खत्म! पूर्णिया में राहुल के सामने तेजस्वी को जननायक बताया

बिहार भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट नीरज कुमार ने पीएम के सरकारी कार्यक्रम में पप्पू यादव की मौजूदगी पर कांग्रेस और राजद को याद दिलाया है कि किस तरह वो पूर्णिया के सांसद का अपमान करती रही। नीरज ने ट्वीट किया है- “जिन पप्पू यादव को कांग्रेस और राजद ने लगातार बेइज्जत किया, गाड़ी पर से धक्का दिलवा दिया, पूर्णिया रोड शो में भी पास फटकने नहीं दिया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में लोकतंत्र का सम्मान किया गया, स्थानीय सांसद होने के नाते पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने दिया गया। मतलब कतई नहीं कि पप्पू पर डोरे डाले गए। संदेश था कि पक्ष हो अथवा विपक्ष, एनडीए लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपरा में विश्वास करता है।”

ये भी पढ़ें:मीसा भारती से शादी करना चाहते थे पप्पू यादव, सुनते ही आगबबूला हो गए थे लालू यादव
ये भी पढ़ें:पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण में मिलावटी मैटेरियल का यूज, पप्पू यादव का आरोप
ये भी पढ़ें:यह चोरी नहीं डकैती- SIR में 65 लाख नाम कटने पर भड़के पप्पू यादव
ये भी पढ़ें:वो मार देंगे या हम बिहार छोड़ देंगे; तेजस्वी के सीएम बनने पर पप्पू यादव का बयान